Пока все спали: ракетный обстрел, смерть от непогоды и "Ночные охотники"

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Палестинские боевики выпустили из сектора Газа по Израилю "множество" ракет, сообщила армейская пресс-служба, которую цитирует РИА Новости.

Информации о пострадавших или материальном ущербе пока не поступало.

"Ракеты были выпущены из сектора Газа по нескольким районам на территории Израиля", — сказано в пресс-релизе.

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Военные добавили, что несколько ракет были перехвачены установками ПРО.

Дерево убило журналистов

Американский телеканал WYFF из Северной Каролины подтвердил, что два человека, погибших при непогоде, были его журналистами.

"Телеведущий канала WYFF News 4 Майк Маккормик и фотожурналист Аарон Смелцер погибли в понедельник из-за того, что дерево упало на их внедорожник", — говорится в сообщении телеканала.

По его данным, журналисты освещали последствия сильных дождей, обрушившихся на штат. Северная Каролина находится достаточно далеко от центра тропического шторма "Альберто", который перемещается по Алабаме, однако в штате идет сильный дождь, пришедший на восточное побережье США вместе со штормом.

Ранее американские власти сообщили, что ущерб от урагана может достигнуть миллиарда долларов.

"Ночные охотники" в деле

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" Южного военного округа в Ставропольском крае отработали задачи по перехвату низкоскоростных низколетящих воздушных целей в сложных метеоусловиях, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Летчики воинской части армейской авиации выполнили визуальный поиск неопознанных целей, совершающих полет на высоте ниже 50 метров со скоростью менее 200 километров в час, их сопровождение и принуждение к посадке", — сказал он.

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Контроль за перемещением воздушных целей осуществляли подразделения радиотехнических войск ЮВО, передавая координаты движения обнаруженных объектов экипажам.

Имитировали неопознанные цели транспортно-боевые вертолеты Ми-8, экипажи которых, по условиям тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Переводчик Google может оскорбить

Пользователи Reddit обратили внимание на оскорбительный перевод фразы "I am a flat earther" (я сторонник теории плоской Земли) в Google Translate.

Так, при переводе этих слов с английского языка на французский выдается результат "Je suis un fou" (я сумасшедший). Однако при использовании других языков результат будет близким к оригинальному значению слов.