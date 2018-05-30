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Российский журналист А.Бабченко

Пока все спали: в Киеве убили журналиста, беспилотник США - у границ России

© Sputnik / Руслан Кривобок
В мире
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Обзор ночных событий - в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Во вторник поздно ночью в Киеве выстрелом в спину был убит российский журналист Аркадий Бабченко. 

Кровавая провокация

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве, рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность погибшего. МВД опубликовало фоторобот подозреваемого.

Следственный комитет России также завел уголовное дело об убийстве российского гражданина в Киеве. 

МИД России
© Sputnik / Максим Блинов
Москва призвала Киев оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко

МИД РФ потребовал от Киева сделать все для расследования убийства Бабченко. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что на Украине убивают независимых и оппозиционных журналистов, преступления не расследуются, но в них всегда обвиняют Москву, передает РИА Новости.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что убийство Бабченко в Киеве "похоже на новую кровавую провокацию". Сенатор Франц Клинцевич также назвал преступление провокацией, призванной довести отношения Москвы и Киева "до взрыва".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование смерти российского журналиста Аркадия Бабченко.

Ночные ракеты

Израильские установки ПВО "Железный купол" перехватили несколько ракет, выпущенных по территории Израиля из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Во вторник из сектора Газа по Израилю были выпущены около 70 ракет и мин, часть из них перехвачены установками ПРО "Железный купол". В ответ израильские ВВС дважды нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа, атаковав в общей сложности около 60 целей. Боевики движения ХАМАС и "Исламского джихада" взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля.

Полетал у границ

Cтратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил восьмичасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. 

Президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон
© Sputnik / Михаил Климентьев
Макрон покаялся перед россиянами за США

Отмечается, что беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Балтики в районе Клайпеды. В течение полутора часов он летал вдоль северной границы Калининградской области.

После этого разведчик около двух часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей. На обратном пути он длительное время кружил к востоку от Калининградской области и у северо-западных границ Белоруссии.

Не стало Юрия Рашкина

О смерти на 73-м году жизни известного актера театра и кино Юрия Рашкина, снимавшегося в том числе у молдавского режиссера Василе Паскару, (в культовой ленте "Мосты" по одноименному роману Иона Константиновича Чобану), сообщили в театре "Современник".

Артист запомнился ролями в спектаклях "Белоснежка и семь гномов", "Ночная повесть", "Декабристы", "Народовольцы, "Большевики", "На дне", "Мастера", "Принцесса и дровосек", "С вечера до полудня", "Свой остров". Кроме того, Рашкин сыграл в фильмах "О любви", "Петербург", "Во весь голос", "Снег на зеленом поле".

В последнее время он занимался телевизионной документалистикой, снимая фильмы о писателях, композиторах и своих коллегах — актёрах.

В унитазе не тонет и об пол не бьется

В Китае прошла презентация самого крепкого телефона. Точнее, это было тестирование уже существующих моделей. Так вот, по итогам испытаний, эксперты обнаружили, что с легкостью пережил смыв в унитаз и падение на бетонный пол (почти с двухметровой высоты, кстати) Motorola Moto Z2 Force.  Стеклянный экран гаджета даже не треснул. А вот "слабаком" оказался iPhone SE. Он в буквальном смысле слова раскрошился.

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Теги:
смерть, убийство, беспилотник, Аркадий Бабченко
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