Пока все спали: в Киеве убили журналиста, беспилотник США - у границ России

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Во вторник поздно ночью в Киеве выстрелом в спину был убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Кровавая провокация

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве, рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность погибшего. МВД опубликовало фоторобот подозреваемого.

Следственный комитет России также завел уголовное дело об убийстве российского гражданина в Киеве.

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МИД РФ потребовал от Киева сделать все для расследования убийства Бабченко. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что на Украине убивают независимых и оппозиционных журналистов, преступления не расследуются, но в них всегда обвиняют Москву, передает РИА Новости.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что убийство Бабченко в Киеве "похоже на новую кровавую провокацию". Сенатор Франц Клинцевич также назвал преступление провокацией, призванной довести отношения Москвы и Киева "до взрыва".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование смерти российского журналиста Аркадия Бабченко.

Ночные ракеты

Израильские установки ПВО "Железный купол" перехватили несколько ракет, выпущенных по территории Израиля из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Во вторник из сектора Газа по Израилю были выпущены около 70 ракет и мин, часть из них перехвачены установками ПРО "Железный купол". В ответ израильские ВВС дважды нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа, атаковав в общей сложности около 60 целей. Боевики движения ХАМАС и "Исламского джихада" взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля.

Полетал у границ

Cтратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил восьмичасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

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Отмечается, что беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Балтики в районе Клайпеды. В течение полутора часов он летал вдоль северной границы Калининградской области.

После этого разведчик около двух часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей. На обратном пути он длительное время кружил к востоку от Калининградской области и у северо-западных границ Белоруссии.

Не стало Юрия Рашкина

О смерти на 73-м году жизни известного актера театра и кино Юрия Рашкина, снимавшегося в том числе у молдавского режиссера Василе Паскару, (в культовой ленте "Мосты" по одноименному роману Иона Константиновича Чобану), сообщили в театре "Современник".

Артист запомнился ролями в спектаклях "Белоснежка и семь гномов", "Ночная повесть", "Декабристы", "Народовольцы, "Большевики", "На дне", "Мастера", "Принцесса и дровосек", "С вечера до полудня", "Свой остров". Кроме того, Рашкин сыграл в фильмах "О любви", "Петербург", "Во весь голос", "Снег на зеленом поле".

В последнее время он занимался телевизионной документалистикой, снимая фильмы о писателях, композиторах и своих коллегах — актёрах.

В унитазе не тонет и об пол не бьется

В Китае прошла презентация самого крепкого телефона. Точнее, это было тестирование уже существующих моделей. Так вот, по итогам испытаний, эксперты обнаружили, что с легкостью пережил смыв в унитаз и падение на бетонный пол (почти с двухметровой высоты, кстати) Motorola Moto Z2 Force. Стеклянный экран гаджета даже не треснул. А вот "слабаком" оказался iPhone SE. Он в буквальном смысле слова раскрошился.