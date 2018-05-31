Неожиданный поворот: на кого хотят обменять Кирилла Вышинского

Украинские правоохранительные органы задержали Кирилла Вышинского 15 мая в Киеве, а спустя два дня Херсонский суд постановил арестовать журналиста на 60 суток.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением обменять Олега Сенцова на Кирилла Вышинского. Об этом сообщило РИА Новости.

"Или мы можем поставить вопрос о применении формулы "всех на всех", которая действует при обмене пленными на Донбассе", — добавила политик.

В четверг она пообщалась с Сенцовым по видеосвязи. Сенатор рассказала, что заключенный не жалуется на условия содержания в колонии "Белый медведь" и не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже больше двух недель.

"Внешний вид у него изможденный, но глаза горят", — уточнила она.

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Нарусова намерена добиваться ускоренной процедуры рассмотрения дела Сенцова в ЕСПЧ, ссылаясь на состояние здоровья заключенного.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в адекватности такого обмена. Он напомнил, что Сенцов отбывает наказание по серьезному обвинению.

Дело Сенцова

Украинец Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко лишен свободы на десять лет. Еще два фигуранта дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев ранее получили по семь лет заключения.

Недавно Сенцов заявил об отказе от приема пищи.

Арест Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ.