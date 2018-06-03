Агент ФБР выстрелил в человека во время акробатического этюда на танцполе

Американский правоохранитель веселился в клубе настолько энергично, что потерял пистолет и чуть не убил посетителя.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Агент ФБР, потерявший табельное оружие во время сальто на танцполе, попал на видео, которое было опубликовано в Twitter.

На видеозаписи видно, как спецагент веселится в танцевальном клубе в Денвере. Разойдясь и желая поразить публику, сотрудник ФБР решил выполнить так называемый "бэкфлип" — обратное сальто.

Однако во время прыжка откуда-то из его одежды выпал пистолет. Поднимая оружие с пола, агент, видимо, случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил. В результате ФБР-овец в буквальном смысле слова поразил одного из зрителей, который получил пулю в ногу.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ — Ryan Haarer (@RyanHaarer) 3 июня 2018 г.

​Как сообщает денверская пресса, жизнь раненого мужчины вне опасности, а в отношении весельчака-агента возбуждено уголовное дело.

Комментаторы видеоролика, размещенного в Twitter, активно делятся мнениями и публикуют ссылки на другие видеоролики, где сотрудники силовых структур неумело или халатно обращаются с оружием.

В частности, пользователи соцсети снова вспомнили о популярном на Youtube видео, где румынские полицейские крайне неудачно выступают на учениях в черте города — один из них падает, а другой на бегу теряет пистолет.