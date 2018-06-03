В Болгарии хотят казнить беременную корову за незаконный переход границы ЕС

В Европарламенте выступили в защиту животного, призывая покончить с этой "пародией на правосудие".

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Корова по кличке Пенка спровоцировала обмен мнениями между Европарламентом и властями Болгарии. Животное хотят усыпить за то, что Пенка незаконно пересекла границу Европейского союза.

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Как сообщается, беременная корова забрела из Болгарии на территорию Сербии, которая не состоит в ЕС. Животное вернули владельцу, однако представители болгарской ветеринарной службы заявили, что животное придется усыпить, так как корова нарушила правила, установленные Европейской комиссией.

По правилам, при перемещении скота через границу ЕС необходимо представить целый пакет документов, который подтверждает, что животные здоровы. Пенка в момент пересечения границы с ЕС не обладала никакими документами. Чтобы упростить себе жизнь, болгарские чиновники приняли решение поступить с коровой так же, как с мясом неизвестного происхождения — то есть, уничтожить.

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Эта история была опубликована несколькими европейскими изданиями и быстро стала популярной в социальных сетях. Пользователи интернета возмущались решением чиновников и жалели несчастное животное, обреченное на преждевременную смерть вместе с нерожденным теленком. В интернете даже появилась петиция в поддержку коровы Пенки, которая на этот момент собрала уже более 5 тысяч голосов.

Корова приобрела такую известность, что в ее защиту выступил член Европарламента, британский консерватор Джон Флэк, который обратился к премьер-министру Болгарии Бойко Борисову с призывом покончить с этой "пародией на правосудие" и поступить прагматично вместо буквального следования правилам.