Конец свободе слова на Украине: журналистов арестовывают и запугивают

Москва требует от Киева освободить журналиста Вышинского и снять с него все обвинения. Кроме того, МИД России осудил попытку украинских спецслужб завербовать журналиста.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Москва требует от Украины немедленно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и снять с него все обвинения, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Накануне Вышинский заявил об отказе от гражданства Украины. По данным СБУ, у него также есть российское гражданство.

Адвокат Вышинского сообщил, что ходатайство о его выходе из гражданства будет подано в администрацию президента Украины в понедельник.

"Требуем немедленно освободить Вышинского и снять с него все обвинения", — заявил МИД РФ.

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Также Россия призывает международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на попытку вербовки СБУ журналистки РИА Новости Ирины Высокович. В МИДе России с сожалением констатировали, что на Украине свобода выражения мнения прекратила свое существование.

"Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с И. Высокович", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы с СБУ, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Высокович отпустили, она смогла вернуться в Литву.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что попытка СБУ завербовать Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс, это очередной пример пренебрежения Киевом профессией журналиста. В свою очередь заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев заявил, что РИА Новости призывает журналистов и международное сообщество поддержать Высокович.