Будут ли депортировать граждан Молдовы из Италии — что сказали в Риме

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что одной из главных задач считает выдворение из страны нелегальных мигрантов. Это заявление прозвучало через несколько часов после того как было назначено правительство Италии.

© Sputnik / Алексей Филиппов Важно знать: изменяются условия трудоустройства мигрантов из Молдовы

По словам главы итальянского МВД, с его приходом на эту должность мигранты столкнутся с жестким подходом к вопросу о пребывании на территории этой страны. "Для хороших людей двери Италии всегда открыты, а те, кто приезжает, чтобы устраивать беспорядки или ждет, что о нем будут заботиться, получат билет в один конец. Это один из наших приоритетов, отправка их домой", — заявил Сальвини.

В эти дни мигрантам из Молдовы остается надеяться, что их причислят к "хорошим людям". В Италии живут и работают десятки тысяч граждан Молдовы. По некоторым данным, наибольшее количество наших соотечественников проживает в экономически благополучных северной части и в центре страны. Наибольшее количество молдаван осели в Риме (почти 13 тысяч человек). В северных регионах больше всего граждан Молдовы живут в Падуе (более 11 тысяч) и Венеции (около 9 тысяч); в Парме, Милане, Торино (около восьми тысяч в каждом из указанных городов). Однако неясно, все ли они находятся на территории Италии легально, а с учетом тех нелегалов, что не были охвачены статистикой, это число может существенно вырасти.

Маттео Сальвини является лидером партии "Лига", которая вошла в правящую правоцентристскую коалицию. Новое правительство Италии было сформировано на 88-й день после парламентских выборов, во главе с юристом Джузеппе Конте — кандидатом от общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига".