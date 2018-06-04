Елена Бэсеску родила третьего ребенка — девочке дали красивое имя

Экс-президент Румынии снова стал дедушкой и сфотографировался вместе с внучкой.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску снова стал дедушкой. Его младшая дочь Елена Бэсеску родила девочку, которой дали имя Анастасия. Это древнегреческое имя переводится как "возрожденная", "воскресшая".

В социальных сетях появились фотографии экс-президента Румынии с Анастасией на руках. Девочка родилась в понедельник в 7:52 утра, с весом 3,7 кг и ростом 53 см, сообщает румынская пресса.



Анастасия — третий ребенок младшей дочки бывшего румынского президента. У Елены Бэсеску есть еще двое детей от предыдущего брака с Богданом Ионеску, который завершился тяжелым разводом. Девочку зовут София Анаис, а мальчика назвали в честь деда — Траяном.

Пара распалась в 2016 году, а в прошлом году у младшей дочери бывшего румынского президента появился новый возлюбленный Кэтэлин Георге.