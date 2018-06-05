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Пока все спали: массовый побег заключенных и врач-любитель детского порно

© Sputnik / Ruslan Krivobok
В мире
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Обзор ночных событий - в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Заведующий поликлиникой в Вологодской области сознался в распространении детской порнографии. Об этом случае пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение регионального управления Следственного комитета. 

Бордель
© AFP 2018 / Olga MALTSEVA
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Признался сам

По информации СК, в течение четырех лет 49-летний мужчина под псевдонимом публиковал в интернете порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших возраста 14 лет.

Сейчас открыто уголовное дело по части 3 статьи 242 и части 2 статьи 242.1 УК России ("Незаконный оборот порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних")".

Правоохранители провели в квартире врача обыск, в ходе которого было изъято компьютерное оборудование. Отмечается, что от подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

Массовый побег

Не меньше 180 заключенных совершили побег из тюрьмы в нигерийском городе Минна, штат Нигер. Об этом пишет местная газета Daily Post со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Абдулрахмана Данбазау. 

Тюремная камера
CC BY 2.0 / sean hobson / the hole
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По данным газеты, 30 человек из сбежавших заключенных удалось найти и вернуть в тюрьму.

Губернатор штата Нигер Сани-Белло заявил, что власти штата будут сотрудничать с федеральным правительством в отношении реформ в тюрьмах и "в целях улучшения инфраструктуры тюрем по всему штату".

Сейчас выясняются обстоятельства и причины побега заключенных.

Умер бывший руководитель Пентагона

Американский государственный деятель, бывший министр обороны Фрэнк Карлуччи, скончался в США на 88 году жизни, сообщается в заявлении действующего главы Пентагона Джеймса Мэттиса. 

Здание Пентагона
© Flickr / David B. Gleason
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Мэттис отметил, что Карлуччи "служил нации при четырех президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в минобороны перед тем, как стал министром обороны".

Карлуччи был министром обороны США с 1987 по 1989 годы.

Скандалы с Facebook

Министр юстиции Греции Ставрос Контонис обвинил Facebook в поддержке нацизма после удаления комментария греческого журналиста Никоса Бойопулоса, от этом сообщили в ведомстве. 

Смартфон
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Facebook 2 июня удалил статью и заблокировал на сутки страницу журналиста, написавшего о резне в деревне Канданос на Крите во время немецкой оккупации. Бойопулос напомнил, что в июне 1941 года за сопротивление оккупантам расстреляли 180 жителей деревни, их дома сожгли. Канданос объявили мертвой зоной, его запретили восстанавливать. Журналист заявил, что сейчас в Греции идеи национал-социализма возрождает ультраправая партия "Золотая заря".

На заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, проходящем в Люксембурге, греческий министр юстиции Контонис заявил, что введение цензуры со стороны Facebook является неприемлемым средством заглушить как историческую память о зверствах нацистов в Канданосе, так и стремлением скрыть неонацистскую идеологию членов "Золотой зари".

А еще генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон подал судебные иски против компаний Facebook и Google из-за несоблюдения ими закона штата в области политической рекламы. 

Концерт группы Hollywood Vampires
© Sputnik / Владимир Астапкович
Джонни Депп попал в аварию

Иски были поданы в Верховный суд округа Кинг из-за того, что компании не сохранили требуемую информацию о лицах и организациях, которые размещали политическую рекламу на их онлайн-платформах с 2013 года.

Туристы попали в ДТП в Канаде

Все 24 человека, пострадавшие в аварии с автобусом близ города Прескотт в канадской провинции Онтарио, были туристами из Китая, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

На момент аварии в автобусе находились 37 пассажиров, все они, в том числе 35 туристов и два сотрудника турагентства, являются гражданами Китая. Причина аварии до сих пор неизвестна.

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Теги:
детское порно, заключенные, иск, побег, скандал, врач, Пентагон, Facebook, Фрэнк Карлуччи, Онтарио, Прескотт, Минна, Нигерия, Вологодская область
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