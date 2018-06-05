Пока все спали: массовый побег заключенных и врач-любитель детского порно

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Заведующий поликлиникой в Вологодской области сознался в распространении детской порнографии. Об этом случае пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение регионального управления Следственного комитета.

© AFP 2018 / Olga MALTSEVA Фотофакт: вот как в Молдове работают порно-видеочаты

Признался сам

По информации СК, в течение четырех лет 49-летний мужчина под псевдонимом публиковал в интернете порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших возраста 14 лет.

Сейчас открыто уголовное дело по части 3 статьи 242 и части 2 статьи 242.1 УК России ("Незаконный оборот порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних")".

Правоохранители провели в квартире врача обыск, в ходе которого было изъято компьютерное оборудование. Отмечается, что от подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

Массовый побег

Не меньше 180 заключенных совершили побег из тюрьмы в нигерийском городе Минна, штат Нигер. Об этом пишет местная газета Daily Post со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Абдулрахмана Данбазау.

По данным газеты, 30 человек из сбежавших заключенных удалось найти и вернуть в тюрьму.

Губернатор штата Нигер Сани-Белло заявил, что власти штата будут сотрудничать с федеральным правительством в отношении реформ в тюрьмах и "в целях улучшения инфраструктуры тюрем по всему штату".

Сейчас выясняются обстоятельства и причины побега заключенных.

Умер бывший руководитель Пентагона

Американский государственный деятель, бывший министр обороны Фрэнк Карлуччи, скончался в США на 88 году жизни, сообщается в заявлении действующего главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

© Flickr / David B. Gleason Пентагон разрабатывает комплексы мгновенного глобального удара

Мэттис отметил, что Карлуччи "служил нации при четырех президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в минобороны перед тем, как стал министром обороны".

Карлуччи был министром обороны США с 1987 по 1989 годы.

Скандалы с Facebook

Министр юстиции Греции Ставрос Контонис обвинил Facebook в поддержке нацизма после удаления комментария греческого журналиста Никоса Бойопулоса, от этом сообщили в ведомстве.

© Sputnik / Владимир Астапкович Третий - лишний: какие телефоны спецслужбы не могут прослушивать

Facebook 2 июня удалил статью и заблокировал на сутки страницу журналиста, написавшего о резне в деревне Канданос на Крите во время немецкой оккупации. Бойопулос напомнил, что в июне 1941 года за сопротивление оккупантам расстреляли 180 жителей деревни, их дома сожгли. Канданос объявили мертвой зоной, его запретили восстанавливать. Журналист заявил, что сейчас в Греции идеи национал-социализма возрождает ультраправая партия "Золотая заря".

На заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, проходящем в Люксембурге, греческий министр юстиции Контонис заявил, что введение цензуры со стороны Facebook является неприемлемым средством заглушить как историческую память о зверствах нацистов в Канданосе, так и стремлением скрыть неонацистскую идеологию членов "Золотой зари".

А еще генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон подал судебные иски против компаний Facebook и Google из-за несоблюдения ими закона штата в области политической рекламы.

© Sputnik / Владимир Астапкович Джонни Депп попал в аварию

Иски были поданы в Верховный суд округа Кинг из-за того, что компании не сохранили требуемую информацию о лицах и организациях, которые размещали политическую рекламу на их онлайн-платформах с 2013 года.

Туристы попали в ДТП в Канаде

Все 24 человека, пострадавшие в аварии с автобусом близ города Прескотт в канадской провинции Онтарио, были туристами из Китая, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

На момент аварии в автобусе находились 37 пассажиров, все они, в том числе 35 туристов и два сотрудника турагентства, являются гражданами Китая. Причина аварии до сих пор неизвестна.