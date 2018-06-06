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Извержение вулкана в Гватемале

Пока все спали: резолюция по Венесуэле и трагедия Гватемалы

© REUTERS / Luis Echeverria
В мире
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Обзор ночных событий - в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Генеральная ассамблея стран Организации американских государств (ОАГ) приняла резолюцию по ситуации в Венесуэле, предложенную США и открывающую возможность для приостановки членства страны в организации, пишет РИА Новости

Игорь Пшеничников
© Photo: riss.ru
Пшеничников: США усилят вмешательство в дела Венесуэлы

Американская резолюция по Венесуэле получила одобрение

"Девятнадцатью голосами "за", четырьмя "против" и при 11 воздержавшихся ассамблея ОАГ принимает резолюцию по ситуации в Венесуэле", — говорится в сообщении организации в ее микроблоге в Twitter.

Россия же выступает против санкций в отношении Венесуэлы в обход ООН и считает, что вмешательство во внутренние дела этой страны спровоцирует эскалацию конфликта, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Инициативы по введению коллективных санкций против Каракаса под предлогом "подрыва демократии" — явный признак реидеологизации межамериканских отношений. Ограничительные меры, эмбарго и санкции, введенные против суверенных государств в обход Устава ООН, являются незаконными. Попытки вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы и спровоцировать новую эскалацию конфликта в Венесуэле носят разрушительный характер", — заявил Анотонов на заседании Организации Американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.

Жертвы извержения вулкана

Число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго составило почти 200 человек, сообщил глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс.

"У нас есть 192 человека, пропавших без вести. Есть их имена, возраст и из каких поселков они были", — приводит правительство Гватемалы заявление Кабаньяса на пресс-конференции.

Национальный институт судебных наук Гватемалы сообщил, что обнаружено 75 тел погибших, из них опознаны пока останки только 23 человек.

Ранее директор национального института судебных наук страны Фануэль Гарсия оценил общее число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в 72 человека. Еще 35 оставались в больницах, состояние большей части из них было критическим.

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© Ruptly .
Извержение вулкана в Гватемале

Катар захотел в НАТО

Катар хотел бы вступить в Североатлантический альянс (НАТО), с которым сейчас эффективно сотрудничает, сообщил в интервью журналу минобороны "Аль-Таляиа" вице-премьер правительства Катара, госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Катар эффективно сотрудничает с НАТО, это сотрудничество развивается день ото дня и может привести к размещению на территории Катара какого-либо подразделения или специализированного центра НАТО. Что касается членства в НАТО, мы являемся основным союзником альянса вне его, амбиции добиваться полноценного членства в НАТО присутствуют в случае расширения партнерства альянса", — отметил аль-Аттыйя. 

Национальная армия Молдовы
© Sputnik / Rodion Proca
Сотрудничество Молдовы с НАТО: армию республики ждут изменения

По его словам, альянс мог бы помочь Катару бороться с терроризмом и его финансированием, а также мог бы стать гарантом безопасности и стабильности в регионе.

Вспышка сибирской язвы в Уганде

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в африканской стране Уганда произошла вспышка сибирской язвы, известно о 83 заболевших, сообщается на сайте ведомства.

В большинстве случаев регистрируется кожная форма заболевания, несколько случаев поражения желудочно-кишечного тракта и один случай – с поражением легких. На 16 частных фермах страны зарегистрирована гибель 35 животных, в семи случаях диагноз подтвержден лабораторно.

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Теги:
извержение, вулкан, резолюция, сибирская язва, НАТО, Уганда, Катар, Венесуэла, Гватемала
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