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Спасатели работают в поселке, пострадавшем от извержения вулкана Фуэго в Гватемале

В Гватемале из-под вулканического пепла подняли живого младенца

© REUTERS / Luis Echeverria
В мире
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Очевидец опубликовал в социальных сетях видеозапись спасения ребенка из заваленного дома.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Кадры спасения ребенка, который оказался засыпан пеплом в доме в зоне извержения вулкана в Гватемале, обошли весь мир. Как сообщает местная пресса, спасенный ребенок — девочка нескольких месяцев от роду.

Беспомощный ребенок провел около трех суток без еды и воды в заваленном пеплом доме близ вулкана Фуэго, который извергал лаву более 16 часов.

Как сообщается, в ночь на среду вулкан снова пробудился, произошло еще одно извержение.

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© Ruptly .
Извержение вулкана в Гватемале

Жертвами стихийного бедствия стали уже 75 человек. Число пропавших без вести составило почти 200 человек, сообщил глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс.

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Теги:
Фуэго, извержение вулкана, ребенок, спасатели, Гватемала, Общество
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