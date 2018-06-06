В Гватемале из-под вулканического пепла подняли живого младенца

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Кадры спасения ребенка, который оказался засыпан пеплом в доме в зоне извержения вулкана в Гватемале, обошли весь мир. Как сообщает местная пресса, спасенный ребенок — девочка нескольких месяцев от роду.
Беспомощный ребенок провел около трех суток без еды и воды в заваленном пеплом доме близ вулкана Фуэго, который извергал лаву более 16 часов.
Un pedacito de esperanza. Que Dios la bendiga. Fuerza Guatemala pic.twitter.com/lVi8ABPmwB— Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) 4 июня 2018 г.
Как сообщается, в ночь на среду вулкан снова пробудился, произошло еще одно извержение.
Жертвами стихийного бедствия стали уже 75 человек. Число пропавших без вести составило почти 200 человек, сообщил глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс.