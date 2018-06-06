В Гватемале из-под вулканического пепла подняли живого младенца

Очевидец опубликовал в социальных сетях видеозапись спасения ребенка из заваленного дома.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Кадры спасения ребенка, который оказался засыпан пеплом в доме в зоне извержения вулкана в Гватемале, обошли весь мир. Как сообщает местная пресса, спасенный ребенок — девочка нескольких месяцев от роду.

Беспомощный ребенок провел около трех суток без еды и воды в заваленном пеплом доме близ вулкана Фуэго, который извергал лаву более 16 часов.

Un pedacito de esperanza. Que Dios la bendiga. Fuerza Guatemala pic.twitter.com/lVi8ABPmwB — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) 4 июня 2018 г.

Как сообщается, в ночь на среду вулкан снова пробудился, произошло еще одно извержение.

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Жертвами стихийного бедствия стали уже 75 человек. Число пропавших без вести составило почти 200 человек, сообщил глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс.