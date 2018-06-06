Женщина заплакала, когда поняла, что за странная вещь висит на шее у собаки

Это видео всего за несколько дней посмотрели почти миллион человек.

КИШИНЕВ, 6 июн. — Sputnik. Жительница Литвы была шокирована, когда заметила на обочине шоссе дрожащего спаниеля-подростка, с которого текла вода. Сострадательная женщина решила остановить машину, чтобы проверить, все ли в порядке с собакой. Еще издалека она заметила, что к шее собаки привязан странный предмет. А когда подошла поближе и увидела, что это такое, то разрыдалась. "Я заплакала, не могла представить, что люди могут сделать такое", — написала она.

© Sputnik / Валерий Мельников Тираспольчанин насмерть забил собаку из-за пяти рублей

Оказалось, что вокруг шеи собаки обвязан тяжелый металлический груз — то есть, спаниеля собирались утопить.

Женщина забрала собаку в машину и немедленно отвезла ее к ветеринару. К счастью, щенок оказался здоров. О своем приключении она сообщила в Facebook. Видео, которое она опубликовала, мгновенно приобрело вирусный характер, всего за несколько дней его посмотрели почти миллион зрителей. Сотни людей возмущались зверством тех, кто пытался жестоко убить животное: "Что происходит с людьми?" — это наиболее типичная реакция пользователей интернета.