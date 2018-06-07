Пока все спали: взрыв в Багдаде, смерть Муратовой и пицца на военной базе США

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Россия и США обсудили взаимодействие на консультациях по правовым вопросам, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Гунеев Путин ждет позитивных отношений с Западом, несмотря на санкции

Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин и заместитель госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш на очередном раунде российско-американских консультаций по консульским и правовым вопросам обсудили темы взаимодействия двух государств, представляющие взаимный интерес, сообщает консульский департамент МИД России в Facebook.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы выполнения сторонами Соглашения об упрощении визовых формальностей 2012 года, сложности, с которыми россияне сталкиваются при оформлении американских виз, особенности пребывания иностранных граждан в России во время чемпионата мира по футболу, проблемы международного усыновления и другие темы, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Не стало Киры Муратовой

Уроженка Бессарабии, режиссер, сценарист и актриса Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщил продюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах", — написал он в Facebook.

Взрыв в Багдаде

Жертвами взрыва на востоке Багдада в среду вечером стали 10 человек, более 90 получили ранения, сообщил иракскому телеканалу "Ас-Сумария" представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф Бадр.

"Окончательное число раненных в результате взрыва в Мадинат ас-Садр на востоке Багдада составило 93 человека, 70 уже выписались из больниц, десять погибли", — сказал он.

© REUTERS / Yves Herman НАТО готовится к новой миссии в Ираке

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя МВД Ирака, на востоке Багдада взорвался склад с боеприпасами. При этом источник телеканала в полиции отметил, что боеприпасы хранились в мечети и взрыв произошел, когда их переносили из мечети в стоявшую поблизости машину.

По данным Ассошиэйтед Пресс, взрывные устройства сработали недалеко от мечети в шиитском районе Багдада. Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что вблизи одной из популярных кофеен в шиитском районе "Мадинат ас-Садр" взорвалась заминированная машина. В этом районе в основном проживает шиитская община, поддерживающая религиозного лидера Муктаду ас-Садру, чей блок победил недавно на выборах в парламент страны 12 мая.

Смертельный вулкан

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99 человек, сообщил национальный институт судебной медицины центральноамериканской страны.

Глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс ранее сообщил, что пропавшими без вести числятся 192 человека.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Ruptly . Извержение вулкана в Гватемале

Разнообразная кухня в поездах во время ЧМ-2018

РЖД добавят в меню высокоскоростных поездов "Сапсан" блюда стран-участниц чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

"В дни проведения матчей с 14 по 26 июня в поездах "Сапсан" будет организована акция "Поддержим команды участников Чемпионата мира по футболу 2018". В вагоне-бистро будут представлены блюда кухонь народов мира – русской, французской, ближневосточной и восточно-европейской – в зависимости от того, какие команды будут играть", — сообщили в РЖД.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Бесплатные поезда к ЧМ-2018: услуга стала очень популярной у болельщиков

Так, например, по словам собеседника агентства, 14 июня на рейсах №761/774 пассажиры смогут приобрести в баре-бистро блюда русской кухни. В этот день в Москве состоится матч Россия – Саудовская Аравия.

На тех же рейсах 15 июня, будут представлены блюда ближневосточной кухни. В этот день состоятся сразу два матча: Марокко — Иран в Санкт-Петербурге и Египет — Уругвай в Екатеринбурге, рассказали в РЖД.

Презентация меню пройдет в четверг на Ленинградском вокзале Москвы.

Нелегал принес пиццу на военную базу в США

Иммиграционно-таможенная полиция США (ICE) задержала нелегального мигранта из Эквадора, когда он доставил пиццу на военную базу Форт Гамильтон в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявления властей и самого участника инцидента.

"Я принес еду на военную базу, и они задержали меня. Я уже бывал там до этого, всегда проходил внутрь, никаких проблем не возникало", — рассказал доставщик пиццы Пабло Вильявисенсио изданию.

© Sputnik / Nicu Goncear Системы ПРО США в Румынии атаковали овцы

Как заявила официальный представитель базы, когда доставщик пиццы отказался от проведения дополнительной проверки, обнаружился "действующий ордер от миграционной службы". В самой службе изданию заявили, что выходец из Эквадора с 2010 года считается "беглым преступником по мнению ICE". Тогда суд в США вынес постановление о том, что он должен покинуть страну.

Как отмечает издание, Вильявисенсио, который на полставки работает еще и помощником врача, женат на гражданке США, у них двое детей. По словам его жены, сейчас ему грозит депортация.