09:50 08 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 16°C
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.82
  • RUB0.27
  • RON4.27
  • UAH0.64
Поиск
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной с президентом России Владимиром Путиным

Эрдоган угрожает бомбардировками в Ираке

© Sputnik / Sergey Guneyev
В мире
Получить короткую ссылку
95 0 0

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу CNN, что Анкара намерена нанести бомбовые удары по курдским боевым лагерям в Кандиле, Синджаре и Махмуре на севере Ирака.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Анкара нанесет удары по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур в случае неспособности иракских властей справиться с формированиями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk, передает РИА Новости.

"Если Багдад скажет, что не способен решить проблему (с РПК), то мы, ни у кого более не спрашивая, ударим по Синджару, Кандилю (оба на севере Ирака) и даже Махмуру (в 100 километрах к Багдаду)", — сказал Эрдоган.

Востоковед Георгий Соснов
© Photo: РИСИ ТВ
Соснов: для чего Эрдогану досрочные выборы
Как заявил ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу, многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, они продвинулись на 26-27 километров вглубь иракской территории, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря РПК. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция обсуждает сотрудничество в борьбе с РПК на севере Ирака с властями США, Ирака и его курдской автономии.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

Также президент Турции  заявил о возможности отмены режима чрезвычайного положения в стране после президентских и парламентских выборов 24 июня.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года.

На досрочных выборах президента Турции в избирательные бюллетени будут включены имена Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

Теги:
заявления, удар, бомба, Эрдоган
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские флаги
    Назло рекордам

    К столетию Латвии планировалось сшить самый большой в мире флаг, но идея не будет реализована из-за нехватки средств.

  • Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литве Александр Удальцов, 18 апреля 2018 года
    Суд неправедный

    Суд по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе проходит с нарушением международного права и уголовного законодательства Литвы, считают эксперты.

  • Эстонский детский садик
    Все в сад!

    Министр образования и науки Эстонии предлагает сделать посещение детского сада обязательным для каждого ребенка дошкольного возраста.

  • Арт-объекты в местах съемок советских фильмов в Гродно
    Как в старом кино

    В Гродно в местах съемок легендарных советских фильмов поставили необычные арт-объекты, которые привлекают внимание как иностранцев, так и местных.

  • Певица Нани Брегвадзе у себя дома
    "Мы были как одно целое"

    Знаменитая грузинская эстрадная певица Нани Брегвадзе подчеркнула важность простых дружеских отношений между народами Грузии и России.

  • Абхазско-российская граница. Архивное фото.
    Игра по правилам

    О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время Чемпионата мира по футболу и как иностранцы смогут попасть в республику - в материале Sputnik.

  • Вторая Азербайджанская международная Оборонная Выставка ADEX 2016, фото из архива
    Броня крепка

    Азербайджанскую продукцию военного назначения представят на международной выставке EUROSATORY-2018 в Париже.

  • Ваграм Багдасарян. Заседание Национального собрания РА, 08.02.2017
    Не будем мешать

    Бывшая правящая партия Армении не желает срывать работу нового правительства и поэтому готова поддержать его программу.

  • Сувенирные монеты с логотипами криптовалют
    Стоп биткоин!

    Нацбанк Казахстана придерживается необходимости запретить проведение операций с криптовалютами, но сроки по этому решению пока не оговариваются.

  • Депутат ЖК Осмонбек Артыкбаев. Архивное фото
    Вы арестованы!

    Депутат Осмонбек Артыкбаев арестован до конца следствия – его подозревают в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

  • Банковские карты международных платежных систем VISA. Архивное фото
    Все на карту

    Количество платежных карт в Таджикистане за год выросло почти на 30%, а операции, производимые по ним, - на треть.

  • Раз в неделю по 700-800 буханок хлеба бесплатно раздаёт людям житель махалли Муллиён г. Самарканда Самар Махмудов
    Добро даром

    Житель Самарканда бесплатно раздает хлеб нуждающимся – каждую неделю на благотворительность уходит 700-800 буханок.

  • Военные учения на 4-ой военной базе Министерства обороны РФ в городе Цхинвал
    На связи

    Военнослужащие российской базы в Южной Осетии в полевых условиях осваивают средства связи нового поколения.

  • Латвийские флаги
    Назло рекордам

    К столетию Латвии планировалось сшить самый большой в мире флаг, но идея не будет реализована из-за нехватки средств.

  • Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литве Александр Удальцов, 18 апреля 2018 года
    Суд неправедный

    Суд по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе проходит с нарушением международного права и уголовного законодательства Литвы, считают эксперты.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Краснодаре
Невероятные граффити к ЧМ-2018: художники оживляют легенд футбола
Учения спецназовцев в Хабаровске
Учения спецназовцев в Хабаровске
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться