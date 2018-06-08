Эрдоган угрожает бомбардировками в Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу CNN, что Анкара намерена нанести бомбовые удары по курдским боевым лагерям в Кандиле, Синджаре и Махмуре на севере Ирака.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Анкара нанесет удары по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур в случае неспособности иракских властей справиться с формированиями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk, передает РИА Новости.

"Если Багдад скажет, что не способен решить проблему (с РПК), то мы, ни у кого более не спрашивая, ударим по Синджару, Кандилю (оба на севере Ирака) и даже Махмуру (в 100 километрах к Багдаду)", — сказал Эрдоган.

Как заявил ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу, многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, они продвинулись на 26-27 километров вглубь иракской территории, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря РПК. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция обсуждает сотрудничество в борьбе с РПК на севере Ирака с властями США, Ирака и его курдской автономии.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

Также президент Турции заявил о возможности отмены режима чрезвычайного положения в стране после президентских и парламентских выборов 24 июня.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года.

На досрочных выборах президента Турции в избирательные бюллетени будут включены имена Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.