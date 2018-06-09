Сюрприз для Си Цзиньпина: что подарил китайскому лидеру Владимир Путин

Председатель КНР назвал баню "уникальным домом" и обещал подумать, где ее поставить.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Подарок с национальным колоритом сделал президент РФ Владимир Путин председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину во время посещения города Тяньцзинь.

© Ruptly . China Media Group Владимир Путин дал интервью китайскому телевидению

Российский лидер показал образец древесины, из которого будет изготовлена традиционная русская баня — это оказался алтайский кедр, сообщает РИА Новости.

"Вы мне только такой кусочек (подарите. — Прим. Sputnik)", — пошутил Си Цзиньпин, принимая образец.

Однако Владимир Путин показал, как будет выглядеть баня в собранном виде на фотографии. "Целиком такой, из таких бревен", — сказал Путин.

Си Цзиньпин сообщил, что должен "серьезно подумать", где разместить такой подарок. "Это просто уникальный дом. Спасибо большое", — сказал Си Цзиньпин.

Президент России уже не в первый раз дарит председателю КНР подарки с национальным колоритом. В 2016 году он привез в подарок для Си Цзиньпина на саммит G20 российское мороженое.

В субботу проходит саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао. В пятницу Путин и Си Цзиньпин посетили город Тяньцзин и побывали на матче юношеских сборных по хоккею Китая и России.

Саммит ШОС проходит в Циндао с 9 по 10 июня. ШОС — межправительственная международная организация, которая была учреждена в Шанхае 15 июня 2001 года. В ШОС входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус наблюдателей.