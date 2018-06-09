Посольство США в Бухаресте объявило "повышенную готовность" из-за протестов

Дипломатическая миссия опубликовала сообщение в связи с акциями протеста, которые проходят в Бухаресте.

КИШИНЕВ, 9 июня — Sputnik. Посольство США в Бухаресте предупредило граждан Соединенных Штатов о необходимости вести себя осторожно и в случае каких-либо инцидентов обращаться в дипмиссию. Это предупреждение было распространено в связи с протестами, которые сегодня проходят в столице Румынии.

Неизвестно, исходя из каких мотивов дипломатическая миссия распространила это сообщение, отмечает ro.sputnik.md — является ли это признаком тревоги или наоборот, предупреждением.

© REUTERS / Inquam Photos / Octav Ganea Погода не помеха: в Румынии идут протесты

"В субботу, 9 июня 2018 года, ожидается четыре демонстрации и четыре отдельных протеста. Они в определенной степени перекрываются по месту и времени, ожидается большое количество участников. По оценкам, пешеходное и автомобильное движение будет затруднено", — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, посольство США в Бухаресте советует своим сотрудникам избегать "агрессивных или взволнованных толп", постоянно находиться в состоянии повышенной готовности, а также следить за происходящими событиями.

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Дипломатическая миссия призывает граждан США планировать альтернативные маршруты при движении через переполненные людьми районы, чтобы избежать инцидентов, а также зарегистрироваться в программе Smart Traveller Eurollment Program, чтобы получать актуальную информацию.