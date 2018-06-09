Молдаване на работе в ЕС смогут получать ту же зарплату, что и жители Европы

Европарламент решил, что приезжим и местным рабочим в странах Евросоюза надо платить одинаковую зарплату за одинаковую работу.

КИШИНЕВ, 9 июня — Sputnik. Уравнивание зарплат зарплат местных жителей и приезжих работников, которые выполняют такую же работу, наконец стало реальностью. В конце мая в Европарламенте была утверждена соответствующая директива. До сих пор работодатели широко пользовались возможностью платить меньше рабочим из стран Восточной Европы, которые выезжают на работу в другие страны ЕС.

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По мнению депутатов Европарламента, это создавало неоправданные конкурентные преимущества для компаний из восточноевропейских стран ЕС, которые могли расходовать на зарплату рабочим меньше, чем предприниматели в "старой Европе", вынужденные платить своим сотрудникам больше.

"Работники, временно размещенные в другой стране ЕС, должны получить равную оплату за равную работу в том же месте", — говорится в коммюнике Европарламента, за которое проголосовали 456 депутатов против 147 при 49 воздержавшихся.

Это решение имеет важное значение и для граждан Молдовы, которые законно получили второе гражданство в одной из стран ЕС, например, в Румынии или Болгарии и официально там трудоустроены. Если их отравляют на работу, например, в Германию или Францию, то работодатели обязаны платить им те же деньги, что и местным жителям.

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Пересмотренные правила обеспечат лучшую защиту для работников и честную конкуренцию для компаний, считают в Европарламенте. В частности, теперь работодатели обязаны оплачивать приезжим работникам затраты на питание и проживание, а не вычитать эти расходы из их зарплаты. Работодатели также должны обеспечить, чтобы условия размещения для размещенных работников были достойными и соответствовали национальным правилам.

Установлен максимальный срок действия новых правил для иностранных работников в другой стране ЕС — 12 месяцев с возможным продлением на 6 месяцев. После этого работник все равно сможет оставаться и работать в государстве-члене ЕС, в котором он размещен, но условия работы будут подчиняться тем же правилам, что и для местных жителей.

Государствам-членам ЕС назначен переходный период в два года для применения новых правил.

"Это голосование отражает социальную, экономическую и политическую реальность Европейского союза", — заявила депутат Европарламента Элизабет Морин-Шартье. — Эти правила соответствуют курсу на улучшение социальной сферы в Европе, с более справедливой конкуренцией и условиями для работников".

Перемещенный работник — это сотрудник, который направляется его работодателем в одной из стран ЕС для выполнения работы в другом государстве-члене ЕС на временной основе. В 2016 году в Евросоюзе было 2,3 миллиона таких работников.