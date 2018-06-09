В Литве столкнулись четыре бронемашины НАТО, ранены 13 военных

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В Литве четыре бронетранспортера НАТО попали в аварию недалеко от Каунаса, несколько военных пострадали. Об этом в эфире LRT заявил в четверг, 7 июня, представитель штаба обороны Литовской армии капитан Томас Пакальнишкис.

По его словам, инцидент произошел в Пренайском районе республики во время движения колонны бронетехники. По предварительным данным, в колонне следовала военная техника союзников Литвы по НАТО. Среди пострадавших — американские солдаты.

Детали ЧП устанавливаются.

По предварительным данным, различные травмы получили 13 человек, сообщает РИА Новости. Пострадавшие отправлены в Каунасскую клинику. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Движение на дороге было временно перекрыто.

На территории Литвы с 3 по 15 июня проходят военные учения Saber Strike 2018. В них принимают участие военнослужащие из стран НАТО, среди которых более 6,5 тысячи американских солдат.