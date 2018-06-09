Путин обратился к Порошенко с призывом освободить российских журналистов

Состоялся разговор по телефону между президентами России и Украины.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко отметили необходимость скорейшего освобождения российских журналистов, которые были арестованы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц, — говорится в сообщении пресс-службы. — Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине".

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога. Во время пребывания за решеткой состояние руководителя портала РИА Новости Украина ухудшилось из-за плохого питания, заявил адвокат Андрей Доманский, посетивший задержанного в СИЗО Херсона.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского ранее прошла перед зданием украинского посольства в Москве.