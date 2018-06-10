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Бронетранспортер Stryker в Прибалтике

В Литве пострадал еще один бронетранспортер НАТО — врезался в дерево

© REUTERS / Ints Kalnins
В мире
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Местная пресса обескуражена количеством и размахом ДТП с участием военнослужащих НАТО на дорогах страны.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Боеспособность войск НАТО поставлена под угрозу в глазах литовской прессы. Еще не утих шум вокруг ДТП с участием четырех бронемашин на дороге Пренай-Каунас, в котором пострадали 13 военных, в том числе американцы. И вот новое ДТП.

Авария с бронетранспортерами НАТО в Литве
© Photo: LIETUVOS KARIUOMENĖ
В Литве столкнулись четыре бронемашины НАТО, ранены 13 военных

Американский бронетранспортер Stryker в литовском городе Казлу-Руда в субботу, 9 июня, в час ночи съехал в кювет и врезался в дерево. В ходе инцидента пострадал один американский солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Литвы.

(File) Stryker vehicles of the US Army’s 2nd Cavalry Regiment roll down the way during the ''Dragoon Ride'' military exercise in Salociai some 178 kms (110 miles) north of the capital Vilnius, Lithuania, Monday, March 23, 2015
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
(File) Stryker vehicles of the US Army’s 2nd Cavalry Regiment roll down the way during the ''Dragoon Ride'' military exercise in Salociai some 178 kms (110 miles) north of the capital Vilnius, Lithuania, Monday, March 23, 2015

С 6 по 9 июня на территории Литвы в рамках учений проходила передислокация второго кавалерийского полка сухопутных сил США, около 3 тысяч американских военных и 1,5 тысячи единиц техники будут передислоцированы из Германии в страны Балтии и Польшу. С 18 по 21 июня военнослужащие США вернутся с учений на места постоянной дислокации.

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Теги:
военные США, учения, ДТП, НАТО, Литва, Примечательные факты
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