В Литве пострадал еще один бронетранспортер НАТО — врезался в дерево

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Боеспособность войск НАТО поставлена под угрозу в глазах литовской прессы. Еще не утих шум вокруг ДТП с участием четырех бронемашин на дороге Пренай-Каунас, в котором пострадали 13 военных, в том числе американцы. И вот новое ДТП.
Американский бронетранспортер Stryker в литовском городе Казлу-Руда в субботу, 9 июня, в час ночи съехал в кювет и врезался в дерево. В ходе инцидента пострадал один американский солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Литвы.
С 6 по 9 июня на территории Литвы в рамках учений проходила передислокация второго кавалерийского полка сухопутных сил США, около 3 тысяч американских военных и 1,5 тысячи единиц техники будут передислоцированы из Германии в страны Балтии и Польшу. С 18 по 21 июня военнослужащие США вернутся с учений на места постоянной дислокации.