В Литве пострадал еще один бронетранспортер НАТО — врезался в дерево

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Боеспособность войск НАТО поставлена под угрозу в глазах литовской прессы. Еще не утих шум вокруг ДТП с участием четырех бронемашин на дороге Пренай-Каунас, в котором пострадали 13 военных, в том числе американцы. И вот новое ДТП.

Американский бронетранспортер Stryker в литовском городе Казлу-Руда в субботу, 9 июня, в час ночи съехал в кювет и врезался в дерево. В ходе инцидента пострадал один американский солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Литвы.

(File) Stryker vehicles of the US Army’s 2nd Cavalry Regiment roll down the way during the ''Dragoon Ride'' military exercise in Salociai some 178 kms (110 miles) north of the capital Vilnius, Lithuania, Monday, March 23, 2015