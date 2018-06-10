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„Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării

"Россия сегодня" показала фотопортрет страны в Бухаресте

© Photo : Rossiya Segodnya / Ramil Sitdikov
В мире
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Выставка открылась в одном из любимых мест отдыха жителей и гостей румынской столицы - Национальном Музее Села им. "Димитрие Густи".

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. В преддверии празднования Дня России медиагруппа "Россия сегодня" совместно с Российским Центром Науки и Культуры (РЦНК) в Румынии представила главы мультимедийного проекта о стране в формате наружной выставки в Бухаресте. Выставка открылась в одном из любимых мест отдыха жителей и гостей румынской столицы — Национальном Музее Села им. "Димитрие Густи".

Каждая глава проекта "Россия. Территория настоящего" рассказывает отдельную уникальную историю — от вековых традиций тувинских шаманов и загадок горного Алтая до жизни российской Кремниевой долины и Сибирского Коллизея — футуристического Иннополиса и Новосибирского оперного театра. Вместе же эти рассказы, выполненные лучшими фотографами мира, репортерами МИА "Россия сегодня", составляют портрет современной России. Выставка открыта до 23 июня в Музее Села в часы его работы (Bucuresti, Sos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, с 9.00 до 19.00).

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На открытии выставки руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник подчеркнула:

"Мы рады предоставить возможность зрителям по всему миру увидеть красоту и успех современной России в объективе талантливых фотографов агентства. Через истории проекта "Россия. Территория настоящего" у людей разных национальностей меняется не только представление о нашей стране, но и отношение к ней".

Глава Российского центра науки и культуры в Бухаресте Наталья Муженникова также отметила: "Для нас большая удача иметь долгосрочное сотрудничество с МИА "Россия сегодня" по разным проектам. Сотрудничество, начатое год назад, успешно продолжается в формате наружных выставок РЦНК, их мы уже организовали более пяти за прошедший год. Полагаю, что сегодняшняя выставка является достойным продолжением нашего сотрудничества, каждый из ее тематических блоков — это своего рода посредник в диалоге культур, помогающий людям из разных стран лучше понимать друг друга".

Флаги России и Молдовы
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На фотографиях новые технологии показаны вместе с уникальной природой, вековые традиции соседствуют с новыми культурными проектами. Ремесла и научные открытия, экстремальный спорт, истории обычных людей и их жизненная среда составляют яркий калейдоскоп образов новой России. Фотоистории проекта доступны также на флагмане МИА "Россия сегодня" портале ria.ru.

Среди их авторов — лауреаты фотографического Оскара, премии World Press Photo Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них — ПМЭФ — 2011 и 2010 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

  • „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    © Photo : Rossiya Segodnya / Alexey Filippov
  • „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    © Photo : Rossiya Segodnya / Alexey Filippov
  • „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    © Photo : Rossiya Segodnya / Alexandr Kryazhev
  • „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    © Photo : Rossiya Segodnya / Vladimir Pesnya
  • „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    © Photo : Rossiya Segodnya / Alexandr Kryazhev
  • „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării
    © Photo : Rossiya Segodnya / Alexey Malgavko
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© Photo : Rossiya Segodnya / Alexey Filippov
„Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării

 

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Теги:
фотографы, фотовыставка, лауреаты, Румыний, Москва, Бухарест, Россия, Общество
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