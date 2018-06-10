Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений, отметил Путин

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений, и это имеет серьезное значение, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по результатам его визита в Китайскую Народную Республику, сообщает РИА Новости.

© Ruptly . China Media Group Владимир Путин дал интервью китайскому телевидению

"Мы подтвердили очень высокий уровень наших отношений с КНР. Договорились, и соответствующую декларацию с председателем (КНР) подписали о дальнейшем сотрудничестве на политическом треке, борьбе с различными угрозами, это подтверждение имеет серьезное значение", — сказал Путин.

В воскресенье в китайском Циндао завершился очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которого лидеры стран-участниц приняли 17 различных документов, а сам саммит ознаменовался тем, что Индия и Пакистан впервые участвовали в нем в качестве полноправных членов организации.