Врачи спорят, сколько секса нужно футболистам, чтобы побеждать на ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Врач сборной Бразилии Родриго Лажмар заявил в интервью журналу Extra, что футболистам сборной не запрещено заниматься сексом во время чемпионата. Об этом сообщает Sputnik Бразилия.

"Я считаю, что к этому нельзя относиться как к чему-то запретному. Секс – это естественно, они [футболисты] молодые ребята с прекрасным здоровьем. Нет ничего более естественного, чем снять напряжение, расслабиться в моменты отдыха, как физически, так и морально, отвлечься от напряжения, связанного с подготовкой к Чемпионату мира. Для нас это не будет проблемой", — сказал врач.

© Fotolia / Nd3000 Ученые назвали вид спорта, который резко повышает сексуальное влечение

Спутник Бразилия поговорил с Марселу Невешем, техническим директором из Центра подготовки по академической гребле Рио-де-Жанейро, который, в частности, занимается подготовкой спортсменов к соревнованиям самого высокого уровня. Марселу Невеш отметил, что не видит никаких проблем в том, чтобы футболисты занимались сексом во время чемпионата, главное, чтобы они не изматывали себя.

"Все зависит от того, как они будут заниматься сексом. Есть спортсмены, которые делают это две минуты, есть те, у которых половой акт длится час, тут уже можно сильно утомиться. С психологической точки зрения это может быть очень позитивно для спортсмена. Лучше всего руководствоваться тем, сколько сил на это уходит, часто, запрещая что-то, можно создать ситуации, которые негативно скажутся на работе спортсмена. Я не вижу в этом ничего плохого, лишь бы это не был секс, который будет отнимать силы у спортсмена", — подчеркнул собеседник Sputnik Бразилия.

Марселу Невеш не согласен с тактикой Йоахима Лева, тренера немецкой сборной, который заставил игроков воздерживаться от секса во время ЧМ, и считает, что в этом вопросе нужен индивидуальный подход.

"Все зависит от того, как спортсмен привык заниматься сексом всегда. Я бы проанализировал привычки каждого спортсмена по-отдельности и подобрал бы такой подход, который бы не приводил к переутомлению", — объяснил физиотерапевт.

Также Спутник Бразилия обсудил этот вопрос с сексологом Режиной Наварру, которая сказала, что в сексологии нет консенсуса по поводу полезности или вредности секса для спортсменов до и в период важных соревнований.

"Есть исследования, которые утверждают, что при выработке сперматозоидов расходуется очень много энергии, что делает мужчину вялым и сонным. Есть и другие, которые показывают, что после секса человек находится в лучшем расположении духа, становится смелым, бытует мнение, что если у вас был хороший секс, вы становитесь более смелым, храбрым, воодушевленным, в общем, тяжело сказать хорошо это или плохо», отметила сексолог.

Некоторые из самых главных игроков бразильской сборной уже заявляли, что секс перед матчем помогал им хорошо играть. Нападающий Роналду ("Зубастик") еще в 2002 году сказал: "Заняться хорошим сексом перед игрой – это ключ к успеху".

Ромарио, бывший нападающий сборной Бразилии, главный игрок команды ставшей четырехкратным чемпионом на ЧМ-94, посоветовал Габриэлу Жезусу, нападающему команды Тите, заниматься сексом в дни отдыха.

"Достаточное количество секса – это один из моих советов, также как и брать по максимуму от выходных и, конечно же, концентрироваться в дни матчей и во время игры. Понимать, что следующая возможность всегда будет последней. Другими словами, забивай голы, потому что, скорее всего, другой возможности не представится", — сказал Ромарио в интервью газете Lance!