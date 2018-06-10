В Румынии начался потоп — станет ли следующей Молдова

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Вслед за городами Франции и Германии наводнения пришли и в Румынию. Жители многих населенных пунктов в жудеце Марамуреш выкладывают в социальные сети видеозаписи, запечатлевшие буйство стихии.

На одном из таких видео улица села Оарта де сус в Марамуреше превратилась в бурную реку с бешеным течением, а вода практически подступает к домам. Местные жители опасаются, что в случае продолжения осадков их дома будут залиты паводком.

Наводнения нанесли меньше ущерба, чем Франции и Германии, где в некоторых городах местные жители передвигаются по улицам на лодках.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове на смену жаре приходят дожди, которые будут продолжаться, с прояснениями, всю следующую неделю. Однако об опасности наводнений речи пока не идет.