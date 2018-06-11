Йоханнис и Дуда объявили о создании альянса против России

Президенты Румынии и Польши сообщили о принятии совместной декларации стран "Бухарестской девятки" об усилении присутствия НАТО на "восточном фланге".

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Государства, сотрудничающие в формате "Бухарестской девятки" (B9) приняли совместное заявление об "усилении присутствия НАТО на восточном фланге", которое должно быть обсуждено на саммите НАТО в Брюсселе, запланированном на 11-12 июля 2018 года.

© Photo : Пресс служба РИСИ Ермаков: НАТО готовится к большой европейской войне

В пятницу саммит государств НАТО Восточной Европы — так называемого "восточного фланга" — состоялся в польской столице.

"Недавно мы приняли совместное заявление в формате "Бухарест-9 " в отношении Брюссельского саммита, который состоится в ближайшее время. Речь идет о том, как мы видим будущее НАТО, в каком направлении мы хотели бы двигаться, —сказал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, который посетил Варшаву с официальным визитом.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Политолог: Польша выступает за то, чтобы принять в НАТО Грузию и Украину

Польский лидер уточнил, что это заявление, основанное на решениях Варшавского саммита НАТО, привело к созданию "альянса стран Балтии, Болгарии и Румынии".

В свою очередь, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в заявлении говорится о необходимости реализовать "инициативы в рамках присутствия НАТО на Восточном фланге, и принимать меры, которые на местах укрепляют потенциал для сдерживания и коллективной обороны Альянса по всем измерениям — наземному, воздушному, морскому и, что очень важно, в киберпространстве".

Йоханнис также заявил, что участники саммита в Варшаве "подтвердили свою поддержку нынешнего подхода НАТО к России, как было решено на саммитах союзников в Уэльсе и в Варшаве".

В заявлении, которое было принято на Варшавском саммите, говорится, в том числе, о конфликте в Украине и о действиях России, которые, цитируем "направленых на то, чтобы подорвать основанный на правилах порядок в Европе и создать нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

© Sputnik / Rodion Proca Сотрудничество Молдовы с НАТО: армию республики ждут изменения

Декларацию подписали президенты Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы. От имени Чехии документ подписал представитель чешского парламента.

Формат "Бухарест-9" был создан 4 ноября 2015 года по инициативе Польши и Румынии и объединяет страны-члены НАТО в Восточной Европе.