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Блошиный рынок

"Дело не в деньгах", или Почему модная молодежь подсела на секонд-хенд

© Sputnik / Евгений Панасенко
В мире
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Еще недавно обеспеченная молодежь гонялась исключительно за брендовыми вещами из последних коллекций, за "прикид" выкладывали бешеные деньги, но мода — вещь переменчивая.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Теперь многих все меньше интересуют дорогие бутики, молодые люди перебирают горы ношеных вещей в секонд-хендах в поисках неповторимой шмотки из прошлого века. О модной революции — в материале РИА Новости.

Лучший бюстгальтер за полтора евро

"Я из Калининграда, в Москву переехала совсем недавно — по работе. Из-за близости к Европе на малой родине полно крутых секонд-хендов на любой вкус. В столице таких не хватает, здесь больше винтажных магазинов, которые отбирают старые брендовые вещи и продают их достаточно дорого. Лично я все же предпочитаю так называемые "ноу-нэйм секонды", где можно среди откровенного барахла найти стильную одежду за копейки. Так я купила крутое английское пальто всего за триста рублей. Для меня странно переплачивать за ношеное платье, тогда уж проще зайти в дизайнерский магазин и взять новое — могу себе это позволить", — рассказала РИА Новости Виктория Мокрецова.

Ее не смущает, что кто-то носил вещи до нее, даже если речь идет о нижнем белье. "Вся одежда в секонд-хендах обязательно проходит дезинфекцию, не вижу причин бояться. Мой самый удобный лифчик обошелся мне в сто рублей, могу купить и постельное белье, хотя это понимают далеко не все мои знакомые. Гораздо противнее для меня носить новую одежду, которую сшил ребенок в ужасных условиях труда где-нибудь в Индонезии", — объяснила собеседница.

Вешалка с одеждой
© Sputnik / Евгений Биятов
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Она считает, что в мире производится слишком много одежды, поэтому кто-то должен занять активную гражданскую позицию, чтобы потребление сократилось. Но это не единственная причина ее любви к секонд-хендам.

"Вещи в торговых центрах не стоят своих денег, к тому же велика вероятность встретить человека в точно такой же юбке или майке. А вот с нарядами, которым уже двадцать лет, это исключено. К тому же сам процесс поиска в горах одежды доставляет массу удовольствия", — говорит собеседница.

"Хватай, а там разберешься!"

С одной стороны, мода на вещи, бывшие в употреблении, популяризовала секонд-хенды, их становится все больше. С другой — они уже совсем не такие дешевые.

"В России сейчас настоящий ажиотаж. Я давно в теме секондов: раньше одежда там стоила раз в восемь дешевле, чем в фирменном магазине, но сегодня — максимум в четыре. К тому же что-то приличное теперь гораздо сложнее найти. Когда в секонд-хендах привоз, они обычно делают СМС-рассылки для постоянных клиентов, сам их получаю. Поэтому на следующий день к открытию выстраивается огромная очередь. Как правило, покупатели сразу хватают все брендовые вещи, а уже потом разбираются, что купить. Мешкать нельзя", — признается РИА Новости девятнадцатилетний москвич Антон.

Вешалка с одеждой
© Sputnik / Евгений Биятов
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Он объясняет, что, даже если размерчик не тот, качественную вещь всегда можно перепродать. "У меня накопилось немало шмоток, которые мне не подходят. Взял за смешную цену: часто она зависит только от веса, хотя бренд может быть дорогущий. Сейчас думаю раскрутить инстаграм-страницу и торговать через нее той одеждой. Или же раскидать фото по социальным сетям. Ну как можно было не купить свитшот коллаборации Kenzo и H&M ограниченной серии за тысячу триста рублей? Да я его за пять легко продам!" — уверен Антон.

Молодой человек не сомневается, что наплыв покупателей в секонд-хендах связан с активностью блогеров, рассказывающих, как закупиться "правильным шмотом" по дешевке. "Пару лет назад все просто носили паленую одежду, чтобы выглядеть круто и не разоряться. Но вскоре появились каналы, где школьникам объяснили, что "паль" — это отстой, а найти настоящие брендовые шмотки можно в секондах. Раньше многие стеснялись носить такую одежду, теперь — гордятся. Правда, и там есть подделки, все нужно тщательно проверять", — делится нюансами Антон.

Впрочем, одеваться в секонд-хендах с головы до ног он не хочет, побаивается покупать обувь и нижнее белье. "Те, кто сдают вещи, не всегда подходят к делу добросовестно: могут отдать кроссовки, а ты потом подхватишь грибок. Не уверен, что магазины обрабатывают все должным образом. Бывало, покупал куртку — в карманах грязный носовой платок. Но отказываться от секондов из-за таких мелочей глупо: где еще найдешь рубашку Burberry за четыреста рублей? Новая стоит двадцать тысяч!" — рассуждает модник.

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Даже когда у вещи есть дефекты, любителей секонд-хендов это не останавливает. "Подумаешь, дырки на внутренних карманах, взяла и перешила. Зато куртка классная, фирменная. Денег мне вполне хватает и на новую одежду, но сами вещи гораздо интереснее — винтажная одежда восьмидесятых, джинсы Levi's, уникальные модели. Я научилась этому у европейцев, пока путешествовала. У них, конечно, пока шире ассортимент и качество лучше, но в последнее время в России все больше секондов", — рассказала корреспонденту РИА Новости москвичка Олеся Згонник.

Назад в будущее

В Москве люди относятся к ношеным вещам с опаской, хотя и проявляют все больший интерес, а в Северной столице один за другим открываются секонд-хенды.

"Я недавно переехала сюда из Москвы и могу сказать с уверенностью: в Питере культура вторичного потребления одежды гораздо более развита. Правда, есть и те, у кого свои стереотипы на этот счет. Поэтому мы называем себя "магазин винтажной одежды", вывеска не смущает людей, хотя продавцы вовсе не скрывают, что одежда ношеная. Кому-то это не по душе, другие постепенно приобщаются к формату. К тому же у нас уютно и много по-настоящему интересных моделей, мы тщательно отбираем наряды, чиним их, когда необходимо, и не валим на прилавок что попало", — говорит продавец магазина "Желтая вешалка" Екатерина Алимова.

Цены здесь тоже немного выше, чем в классических секондах, но все же сэкономить можно прилично. "Кожаная куртка за четыре тысячи вместо двадцати, брендовые рубашки от пятисот рублей, джинсы Levi's за полторы тысячи — это вообще самый популярный товар, их вечно не хватает. Закупаемся у поставщиков со всех концов света. Как правило, они сотрудничают со специальными сортировочными фабриками", — уточняет продавец.

Аудитория магазина пестрая: заходят и пожилые люди, и респектабельные мужчины, но большинство — модная молодежь. На вопрос, почему их стали привлекать вещи из прошлого века, Екатерина отвечает лаконично, показывая на плащ "точь-в-точь, как у ее дедушки": "Мода — штука цикличная".

Модель представляет коллекцию Gucci Autumn / Winter 2018 во время Миланской Недели Моды в Милане
© REUTERS / Tony Gentile
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Тренд на одежду, бывшую в употреблении, — позитивное явление, считает экотренер Роман Саблин. Он сам часто заглядывает в секонд-хенды: гардероб его семьи на восемьдесят процентов собран из таких вещей. "Правда, я давно хожу только в особые благотворительные секонды, их уже более пятидесяти по всей стране. Туда люди сдают ненужную одежду напрямую или же оставляют в специальных контейнерах на улицах и в офисах. Далее — сортировка: то, что можно продать, поступает на прилавок, а остальное раздают желающим по специальным талонам. Когда вещь надоела, сдаешь ее обратно, а рваные тряпки идут в переработку. Кроме того, вырученные от продаж деньги за вычетом зарплат, аренды и налогов тоже направляются в благотворительные фонды", — отмечает в беседе с РИА Новости экотренер.

Он указывает и на еще один плюс секонд-хендов — одежда проходит проверку временем. "Раз не села и не порвалась за десять лет, в ее качестве и долговечности сомневаться не приходится. Кроме того, в торговых центрах быстро начинает болеть голова, а в благотворительных секондах можно не только приобрести одежду, но и послушать интересные лекции. Это скорее культурные пространства. Чем больше людей поймут, что во вторичном использовании нет ничего зазорного, тем меньше будет отходов. Мотивы здесь не так важны", — резюмирует Саблин.

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Теги:
вещи, секонд-хенд, мода, бренды, покупки, одежда, Москва, Молдова, Россия, Кишинев, Примечательные факты
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