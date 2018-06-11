"Дело не в деньгах", или Почему модная молодежь подсела на секонд-хенд

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Теперь многих все меньше интересуют дорогие бутики, молодые люди перебирают горы ношеных вещей в секонд-хендах в поисках неповторимой шмотки из прошлого века. О модной революции — в материале РИА Новости.

Лучший бюстгальтер за полтора евро

"Я из Калининграда, в Москву переехала совсем недавно — по работе. Из-за близости к Европе на малой родине полно крутых секонд-хендов на любой вкус. В столице таких не хватает, здесь больше винтажных магазинов, которые отбирают старые брендовые вещи и продают их достаточно дорого. Лично я все же предпочитаю так называемые "ноу-нэйм секонды", где можно среди откровенного барахла найти стильную одежду за копейки. Так я купила крутое английское пальто всего за триста рублей. Для меня странно переплачивать за ношеное платье, тогда уж проще зайти в дизайнерский магазин и взять новое — могу себе это позволить", — рассказала РИА Новости Виктория Мокрецова.

Ее не смущает, что кто-то носил вещи до нее, даже если речь идет о нижнем белье. "Вся одежда в секонд-хендах обязательно проходит дезинфекцию, не вижу причин бояться. Мой самый удобный лифчик обошелся мне в сто рублей, могу купить и постельное белье, хотя это понимают далеко не все мои знакомые. Гораздо противнее для меня носить новую одежду, которую сшил ребенок в ужасных условиях труда где-нибудь в Индонезии", — объяснила собеседница.

© Sputnik / Евгений Биятов "Секонд-хэнд" в помощь : где в Молдове можно купить стильную обновку

Она считает, что в мире производится слишком много одежды, поэтому кто-то должен занять активную гражданскую позицию, чтобы потребление сократилось. Но это не единственная причина ее любви к секонд-хендам.

"Вещи в торговых центрах не стоят своих денег, к тому же велика вероятность встретить человека в точно такой же юбке или майке. А вот с нарядами, которым уже двадцать лет, это исключено. К тому же сам процесс поиска в горах одежды доставляет массу удовольствия", — говорит собеседница.

"Хватай, а там разберешься!"

С одной стороны, мода на вещи, бывшие в употреблении, популяризовала секонд-хенды, их становится все больше. С другой — они уже совсем не такие дешевые.

"В России сейчас настоящий ажиотаж. Я давно в теме секондов: раньше одежда там стоила раз в восемь дешевле, чем в фирменном магазине, но сегодня — максимум в четыре. К тому же что-то приличное теперь гораздо сложнее найти. Когда в секонд-хендах привоз, они обычно делают СМС-рассылки для постоянных клиентов, сам их получаю. Поэтому на следующий день к открытию выстраивается огромная очередь. Как правило, покупатели сразу хватают все брендовые вещи, а уже потом разбираются, что купить. Мешкать нельзя", — признается РИА Новости девятнадцатилетний москвич Антон.

Он объясняет, что, даже если размерчик не тот, качественную вещь всегда можно перепродать. "У меня накопилось немало шмоток, которые мне не подходят. Взял за смешную цену: часто она зависит только от веса, хотя бренд может быть дорогущий. Сейчас думаю раскрутить инстаграм-страницу и торговать через нее той одеждой. Или же раскидать фото по социальным сетям. Ну как можно было не купить свитшот коллаборации Kenzo и H&M ограниченной серии за тысячу триста рублей? Да я его за пять легко продам!" — уверен Антон.

Молодой человек не сомневается, что наплыв покупателей в секонд-хендах связан с активностью блогеров, рассказывающих, как закупиться "правильным шмотом" по дешевке. "Пару лет назад все просто носили паленую одежду, чтобы выглядеть круто и не разоряться. Но вскоре появились каналы, где школьникам объяснили, что "паль" — это отстой, а найти настоящие брендовые шмотки можно в секондах. Раньше многие стеснялись носить такую одежду, теперь — гордятся. Правда, и там есть подделки, все нужно тщательно проверять", — делится нюансами Антон.

Впрочем, одеваться в секонд-хендах с головы до ног он не хочет, побаивается покупать обувь и нижнее белье. "Те, кто сдают вещи, не всегда подходят к делу добросовестно: могут отдать кроссовки, а ты потом подхватишь грибок. Не уверен, что магазины обрабатывают все должным образом. Бывало, покупал куртку — в карманах грязный носовой платок. Но отказываться от секондов из-за таких мелочей глупо: где еще найдешь рубашку Burberry за четыреста рублей? Новая стоит двадцать тысяч!" — рассуждает модник.

Воры оставили Филиппа Киркорова без одежды>>>

Даже когда у вещи есть дефекты, любителей секонд-хендов это не останавливает. "Подумаешь, дырки на внутренних карманах, взяла и перешила. Зато куртка классная, фирменная. Денег мне вполне хватает и на новую одежду, но сами вещи гораздо интереснее — винтажная одежда восьмидесятых, джинсы Levi's, уникальные модели. Я научилась этому у европейцев, пока путешествовала. У них, конечно, пока шире ассортимент и качество лучше, но в последнее время в России все больше секондов", — рассказала корреспонденту РИА Новости москвичка Олеся Згонник.

Назад в будущее

В Москве люди относятся к ношеным вещам с опаской, хотя и проявляют все больший интерес, а в Северной столице один за другим открываются секонд-хенды.

"Я недавно переехала сюда из Москвы и могу сказать с уверенностью: в Питере культура вторичного потребления одежды гораздо более развита. Правда, есть и те, у кого свои стереотипы на этот счет. Поэтому мы называем себя "магазин винтажной одежды", вывеска не смущает людей, хотя продавцы вовсе не скрывают, что одежда ношеная. Кому-то это не по душе, другие постепенно приобщаются к формату. К тому же у нас уютно и много по-настоящему интересных моделей, мы тщательно отбираем наряды, чиним их, когда необходимо, и не валим на прилавок что попало", — говорит продавец магазина "Желтая вешалка" Екатерина Алимова.

Цены здесь тоже немного выше, чем в классических секондах, но все же сэкономить можно прилично. "Кожаная куртка за четыре тысячи вместо двадцати, брендовые рубашки от пятисот рублей, джинсы Levi's за полторы тысячи — это вообще самый популярный товар, их вечно не хватает. Закупаемся у поставщиков со всех концов света. Как правило, они сотрудничают со специальными сортировочными фабриками", — уточняет продавец.

Аудитория магазина пестрая: заходят и пожилые люди, и респектабельные мужчины, но большинство — модная молодежь. На вопрос, почему их стали привлекать вещи из прошлого века, Екатерина отвечает лаконично, показывая на плащ "точь-в-точь, как у ее дедушки": "Мода — штука цикличная".

© REUTERS / Tony Gentile Нечеловеческая мода: в Милане модели вышли на подиум с головами в руках

Тренд на одежду, бывшую в употреблении, — позитивное явление, считает экотренер Роман Саблин. Он сам часто заглядывает в секонд-хенды: гардероб его семьи на восемьдесят процентов собран из таких вещей. "Правда, я давно хожу только в особые благотворительные секонды, их уже более пятидесяти по всей стране. Туда люди сдают ненужную одежду напрямую или же оставляют в специальных контейнерах на улицах и в офисах. Далее — сортировка: то, что можно продать, поступает на прилавок, а остальное раздают желающим по специальным талонам. Когда вещь надоела, сдаешь ее обратно, а рваные тряпки идут в переработку. Кроме того, вырученные от продаж деньги за вычетом зарплат, аренды и налогов тоже направляются в благотворительные фонды", — отмечает в беседе с РИА Новости экотренер.

Он указывает и на еще один плюс секонд-хендов — одежда проходит проверку временем. "Раз не села и не порвалась за десять лет, в ее качестве и долговечности сомневаться не приходится. Кроме того, в торговых центрах быстро начинает болеть голова, а в благотворительных секондах можно не только приобрести одежду, но и послушать интересные лекции. Это скорее культурные пространства. Чем больше людей поймут, что во вторичном использовании нет ничего зазорного, тем меньше будет отходов. Мотивы здесь не так важны", — резюмирует Саблин.