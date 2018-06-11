Контрабандиста из Молдовы задержали в Одессе с грузом антиквариата

Гражданин Молдовы пытался провезти в Россию предметы старины XIX и начала XIX века.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Пограничники задержали в Одесской области гражданина Молдовы, который пытался транзитом провезти груз старинных монет и икону.

© Sputnik / Евгений Биятов Граждане Молдовы и России попались в Москве с редким запрещенным товаром

При осмотре рейсового автобуса, который следовал из Молдовы в Россию, пограничники извлекли из сумки водителя целый груз предметов антиквариата — старинные монеты и икону, которая представляет собой историческую и культурную ценность, сообщает Госпогранслужба Украины.

Монеты отчеканены в 1770, 1801, 1924 и 1926 годах. Изъятые предметы старины отправлены на экспертизу.