Контрабандиста из Молдовы задержали в Одессе с грузом антиквариата

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Пограничники задержали в Одесской области гражданина Молдовы, который пытался транзитом провезти груз старинных монет и икону.
При осмотре рейсового автобуса, который следовал из Молдовы в Россию, пограничники извлекли из сумки водителя целый груз предметов антиквариата — старинные монеты и икону, которая представляет собой историческую и культурную ценность, сообщает Госпогранслужба Украины.
Монеты отчеканены в 1770, 1801, 1924 и 1926 годах. Изъятые предметы старины отправлены на экспертизу.