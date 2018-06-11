Американские СМИ рассказали о российском "оружии Судного дня"

Россия не блефует, говоря о своем новейшем вооружении и его возможностях, пишет одно из американских изданий со ссылкой на военных экспертов: журнал называет последние разработки "оружием Судного дня".

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Издание отмечает, что существование нового оружия у России не вызывает удивления. Так, военный эксперт Павел Подвиг в интервью журналу рассказал, что о большинстве разработок было заранее известно, однако некоторые из них действительно стали сенсацией. Об этом сообщило РИА Новости.

"Я впервые услышал о крылатых ракетах с ядерной боеголовкой и о комплексе "Кинжал". Очевидно, все, что показал Путин, было протестировано, так что все это осуществимо", — заявил собеседник издания.

В свою очередь, исследователь из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман также убежден, что программы разработки новейшего оружия России реальны и их осуществление — это "вопрос ближайшего или отдаленного будущего". Помимо этого, собеседник издания выразил опасения из-за скоростей, которые могут развивать крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

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National Interest подчеркивает, что у Соединенных Штатов на данный момент не существует средств для противостояния нынешнему ядерному арсеналу Москвы, при этом российские разработки никак не отразятся на ядерной стратегии Вашингтона в краткосрочном периоде. Эксперты предполагают, что если в долгосрочном периоде американская сторона не станет пытаться развязать гонку вооружений, то будет создан договор СНВ, который учтет и новое оружие России. Однако эксперты подозревают, что Республиканская партия США предпочла бы гонку вооружений вместо нового соглашения о контроле над вооружениями, а без одобрения этой фракции в будущем договор СНВ просто не сможет пройти через сенат.

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Первого марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и лазерном оружии.