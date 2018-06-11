В Госдуме отреагировали на расширение антироссийских санкций

Депутаты Государственной думы Антон Морозов и Алексей Чепа отреагировали на внесение российских IT-компаний в санкционный список США.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. В понедельник глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил, что пять российских компаний и три физических лица попали в список санкций. По его словам, они "представляли угрозу безопасности США и их партнеров". Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению Морозова, подобное решение американских властей — это попытка "уколоть" Россию. При этом депутат назвал меры США бесполезными, поскольку IT-специалисты могут зарегистрироваться под другой юрисдикцией.

"Я сомневаюсь, что реальный вред они какой-то могут нанести, потому что это просто очередной политизированный шаг, попытка именно уколоть Россию и российские компании", — сказал член комитета Госдумы по международным делам.

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Чепа, в свою очередь, отметил, что России необходимо адекватно и симметрично ответить на внесение российских IT-компаний в санкционные списки. Депутат также счел надуманными причины расширения антироссийских санкций.

"На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично", — сказал политик.

Ранее сенатор Алексей Косачев, комментируя введение новых ограничительных мер против российских компаний, отметил, что американский санкционный механизм вышел из-под контроля здравого смысла. Он также отметил, что подобные попытки оказания давления на Россию "выглядят все более неубедительно и все более жалко".

Ограничения против российских компаний ввели в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.