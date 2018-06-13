Страшно, аж жуть — кадры экстремальных прыжков с "тарзанкой" восхитили сеть

Видео, где экстремалы прыгают с 200-метровой отвесной скалы, посмотрели уже более полутора миллионов человек.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Бухта Кораблекрушений на греческом острове Закинф известна как место, где снимаются самые жуткие видео в жанре "бейсджампинга" — экстремального спорта, когда любитель острых ощущений, привязанный к эластичному канату, прыгает вниз с огромной высоты.

Видео, опубликованное в социальных сетях с подборкой самых жутких прыжков мгновенно приобрело популярность: менее чем за месяц его посмотрели более 1,5 миллионов пользователей Facebook.

Скала, с которой прыгают любители адреналина, высотой около 200 метров. Свободное падение длится от двух до пяти секунд, а затем — посадка в мягкий песок.

Соревнования "бейсджамперов" привлекают множество туристов, и экстремальные турниры на этом греческом острове проходят при поддержке местных властей.