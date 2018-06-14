Десять лучших моментов — чем Трамп удивил, насмешил и возмутил американцев

Когда-то главной мишенью для насмешек в мире был Джордж Буш-младший. Видеокадры неловких сцен с его участием разлетались по интернету, как лесной пожар. Пресса придумала для этих выходок даже специальное слово — "бушизмы".

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Похоже, что президент США Дональд Трамп уверенно и быстро оттеснил своего бывшего коллегу в тень. Сегодня именно Трамп служит неиссякаемым источником шуток и негодования для американских граждан.

Но если Буш-младший выглядел "простым парнем из глубинки", который попадает в неловкие ситуации по незнанию, то Трамп воспринимается совершенно иначе. Жители США считают, что он выглядит высокомерным, грубым, заносчивым и даже чванным — и стиснув зубы, ждут очередных "ляпов" с его участием и очередного потока шуток со стороны комментаторов по всему миру.

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Sputnik Молдова собрал 10 самых известных "трампизмов" 2017 года, которые бьют рекорды популярности среди американских пользователей интернета. Итак, вот что в поведении Дональда Трампа смешит, возмущает, а иногда буквально выводит из себя американцев.

1. Трамп бросил жену, чтобы поприветствовать Обаму в Белом доме. Выходя из машины, он даже не подумал подождать свою жену Меланью, чтобы подняться по ступенькам вместе, навстречу чете Обама. Это взбесило американцев, которые давно обвиняют Трампа в сексизме и неуважении к женщинам.

2. В ненастную погоду Трамп, ни разу не обернувшись, поднялся по трапу самолета, прикрываясь от дождя и ветра огромным зонтом. При этом его жена и сын, что шли сзади, остались без всякой защиты под струями воды и штормовыми порывами ветра. Это окончательно убедило американскую публику, что их президент — не джентльмен, а сосредоточенный на себе эгоист.

3. Манера Дональда Трампа пожимать руку иностранным лидерам буквально до исступления доводит американцев. Он крепко стискивает ладонь партнера, а затем с силой дергает его к себе, пытаясь вывести из равновесия.

"Возможно, так и принято где-нибудь на деревенском ранчо, где ковбои превращают каждое рукопожатие в испытание силы и мужественности. Но это никуда не годится, когда вы здороваетесь с мировыми лидерами", — заявил один из обозревателей популярного телеканала в США. На этом видео собраны лучшие моменты "рукопожатий Трампа".

4. Фамильярность. Больше всего от нее достается президенту Франции Макрону, который отличается хрупким телосложением. Трамп ведет себя с ним как с маленьким мальчиком — не просто дергает за руку, едва не роняя французского коллегу на пол, а долго водит за ручку и устраивает "обнимашки" — чем ставит главу Франции в неловкое положение. Журналисты заметили, что после первых встреч Макрон начал избегать Трампа на официальных саммитах, пытаясь уберечься от снисходительного радушия американского президента.

5. От внимания Трампа пострадал не только Макрон, но и его супруга Брижит. Встретившись с нею во время официального визита, Трамп начал громко, "отвешивать" сомнительные комплименты в адрес жены французского президента. При муже, который нервно улыбаясь, стоял рядом, Трамп заявил, что у Брижит "отличная фигура" и она "полностью в форме". Ладно бы, только при муже — все это произошло еще и при большом стечении журналистов.

6. Для европейских лидеров президент США — будто самый сильный мальчик в классе, чьи грубые шутки приходится переносить, делая вид, что тебе тоже смешно. Подвергшись "рукопожатию Трампа", главы европейских государств обычно теряются, не зная, как реагировать и что предпринять. Выглядит это неловко и унизительно. Поэтому американская пресса пришла в восторг, когда президент Таджикистана Рахмон не растерялся и достойно парировал напор Трампа. "Наконец-то кто-то побил Трампа в его игре в рукопожатия!" — такими заголовками сопроводили встречу Трампа и Рахмона многие американские СМИ.

7. Однако иногда президента США кидает в другую крайность — он отказывается пожимать руку партнеру даже там, где это необходимо. Во время встречи Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель фоторепортеры начали громко просить двух лидеров пожать друг другу руки. Опытная Ангела Меркель, склонившись к Трампу, вежливо и негромко спросила, "не хочет ли он" пожать ей руку. Трамп с надменным видом просто игнорировал ее слова, даже не повернувшись в сторону лидера Германии.

8. Американцы считают, что Трамп ведет себя как неотесанный и грубый нувориш, который всем своим видом показывает, что умеет действовать только с позиции силы, и это вредит имиджу США в мире. Кадры, на которых Дональд Трамп во время саммита НАТО бесцеремонно отталкивает премьер-министра Черногории, чтобы выбраться на первый план, только укрепляют американцев в их подозрениях.

9. Европейские лидеры, вынужденные считаться с выходками Трампа, начинают терять терпение, уверены американцы. Фотография, опубликованная во время встречи "Большой семерки", мгновенно разлетелась по интернету — фотограф поймал момент, когда европейские лидеры расположились вокруг Трампа, будто рассерженные учителя на педсовете, а Трамп, скрестив руки на груди, выглядит, словно упрямый второгодник. Мастера фотошопа тут же на все лады принялись высмеивать Трампа и передразнивать сюжет снимка.

Оригинальное фото…

Just another #G7 where other countries expect America will always be their bank. The President made it clear today. No more. (photo by @RegSprecher) pic.twitter.com/emAVNqRqhc — John Bolton (@AmbJohnBolton) 9 июня 2018 г.​

…и карикатуры на оригинал.

#G7 Публикация от Paulina Astroza (@paulinaastrozas) 10 Июн 2018 в 11:05 PDT

Arte #G7 Публикация от Paulina Astroza (@paulinaastrozas) 10 Июн 2018 в 1:41 PDT

10. И разумеется, рассерженные своим президентом карикатуристы принялись рисовать на него шаржи и кроить фотомонтажи, изображая Дональда Трампа недалеким и необразованным человеком.

Надпись на фотоколлаже, где Трамп беседует с Ангелой Меркель: — Ты знаешь, Гитлер был из Германии! — Гитлер был из Австрии. — А как ты тогда объяснишь, что его никто не видел с кенгуру?.. — Это была Авс… —…Или с бумерангом?

И напоследок — наблюдение, которое было сделано уже на наших просторах. У фразы "Трам-пам-пам…" давно появилось новое значение. Пользователи соцсетей в СНГ вспомнили веселую песенку из старого кинофильма "Дуэнья"(экранизация одноимённой классической пьесы британского драматурга Ричарда Б. Шеридана), ну и посвятили ее Дональду Трампу. Кстати, американский лидер сегодня празднует свой 72 день рождения.