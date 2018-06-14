Пранкеры поговорили с генсеком ОБСЕ об освобождении Вышинского

В беседе с Гремингером один из пранкеров, представившийся премьером Армении Николом Пашиняном, рассказал, что якобы обсуждал дело Вышинского с украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что разыграли генсека ОБСЕ Томаса Гремингера. В частности, они поинтересовались его отношением к аресту в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Запись разговора пранкеры опубликовали на YouTube. Суть разговора известных пранкеров передает РИА Новости.

В беседе с Гремингером один из пранкеров, представившийся премьером Армении Николом Пашиняном, рассказал, что якобы обсуждал дело Вышинского с украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

"Он (Гройсман, — прим. ред.) пытался заставить меня принять его за террориста. Но нет", — говорит пранкер в записи.

© Sputnik / Стрингер Прошение Вышинского об отказе от гражданства Украины отправлено Порошенко

Его собеседник ответил, что знает о деле Вышинского и оно на повестке у представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, который написал украинским властям письмо в защиту журналиста.

"Опять же, я думаю, это возвращает нас к вопросу свободы СМИ. Я думаю, что необходимо уважать всю критику. Думаю, что это определенно контрпродуктивно также с точки зрения международной репутации Украины. Людей, <…> журналистов сажают в тюрьму, заставляют молчать. <…> Не думаю, что Украина хочет, чтобы международное сообщество ее так воспринимало", — приводятся в расшифровке слова, якобы сказанные Гремингером.

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На уточняющий вопрос, советует ли он рекомендовать украинскому премьеру освободить Вышинского, собеседник пранкера со смехом ответил: "Думаю, что международное сообщество это хорошо воспримет. И я думаю, что это может многих удивить. Я бы это точно приветствовал".

Дело Вышинского

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской арестовал его на 60 дней без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, а в недавнем телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения всех арестованных на Украине российских журналистов. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Некоторые политики и правозащитники допускают возможность обмена Вышинского на украинца Олега Сенцова. Сам Путин называет их дела несопоставимыми.