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Фотограф

Турист из Молдовы, бди: что нельзя фотографировать в России и в мире

CC BY-SA 2.0 / Bruce Aldridge / take a photo
В мире
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Что запрещено фотографировать в России и за рубежом: интересные подробности для любителей запечатлеть свою жизнь.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. В Новой Зеландии запрещено снимать птиц киви, в Нидерландах лучше убрать камеру в "квартале красных фонарей". Во многих странах нельзя фотографировать людей без их согласия, тем более военных или полицейских. В России правила довольно лояльны, но тоже есть некоторые ограничения. О том, в каких случаях лучше не доставать фотоаппарат из рюкзака или сумки, а в каких стоит побороться за свои права, — в материале РИА Новости.

Фотографировать разрешается

По прилете в Россию начинать фотографировать можно сразу же. Со съемкой на борту проблем тоже не возникает. В авиакомпаниях подтвердили, что это разрешено.

"Нельзя снимать только сотрудников, стойки регистрации, пункты досмотра", — пояснили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

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© Photo: Serviciul Fiscal de Stat
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Давно уже нет проблем в метрополитене. Иногда возникают сомнения в законности съемки на железнодорожных объектах. Совершенно напрасно. В конце мая ОАО "РЖД" даже провело по этому поводу специальную акцию под красноречивым названием "Фотографировать разрешается".

"Любительские фотосъемки на вокзалах и станциях, не мешающие и не создающие неудобств и опасности для передвижения пассажиров, разрешены и не требуют какого-либо согласования", — поясняют в пресс-службе железных дорог.

Незаконный запрет

По словам юристов, иногда запрещают съемку в кафе, ресторанах, магазинах и других подобных объектах их собственники.

Это незаконно. "В Гражданском кодексе РФ есть только одна ограничивающая статья — 152.1 ("Охрана изображения гражданина"). Охраны изображения собственности гражданина закон не предусматривает", — комментирует Ирина Доценко, юрист, специализирующийся на делах турбизнеса.

Причем фотографировать людей все равно можно, обнародовать снимки разрешено лишь с согласия вольной или невольной модели (за исключением публичных личностей). Но если съемка происходит в общественном месте или, например, на публичном мероприятии, а человек не является главным объектом фото, его согласия не требуется.

Проблем, как правило, не возникает

"Ограничения на доступ к информации могут устанавливаться только федеральными законами", — подчеркивают юристы.

И такие ограничения действительно есть. Например, нельзя фотографировать военные объекты и то, что относится к государственной тайне, нельзя снимать в судах без разрешения судьи и т. д.

В музеях обычно разрешена любительская съемка без вспышки, штатива и других приспособлений. В Третьяковской галерее и ГМИИ имени Пушкина подтвердили, что это бесплатно.

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© Sputnik / Alexei Danichev
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"Фотографировать можно практически везде. Единственное, иногда требуется разрешение на профессиональную съемку, — говорит руководитель департамента въездного туризма крупной туроператорской компании Александр Макляровский. — Но с обычными фотоаппаратами или тем более телефонами у туристов проблем не возникает".

Фото без дворца

В целом это характерно для большинства туристических стран, но правила лучше все-таки выяснить, так как бывают довольно неожиданные запреты.

"В любом государстве мира желательно осмотрительно вести фотосъемку, не фотографировать объекты инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, воздушные и морские порты)", — пишет МИД России в памятке туристам.

В большинстве стран, где исповедуют ислам, запрещено фотографировать людей. Причем женщин зачастую вообще нельзя запечатлевать на камеру, а мужчин — без их согласия.

"В Дубае я снимал местные виды и стоял метрах в пятидесяти от местного, — рассказывает travel-фотограф Борис Палтусов. — Он увидел и подошел ко мне со словами: "Вы приехали сюда и такое себе позволяете!" Я с трудом объяснил, что фотографировал панораму города, а не его".

Dubai
© Photo : Vyacheslav Pakhomov
Дубай

Также в ОАЭ запрещено снимать личные особняки и дворцы шейхов, военные объекты, государственные учреждения.

В Марокко категорически нельзя фотографировать людей в форме и военные объекты. Полное табу действует на съемку резиденций короля Марокко и кортежа главы страны.

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"В Тунисе нас предупредили, чтобы не фотографировали флаги, — рассказывает Ирина Веденеева. — Мы очень удивились, но гид разъяснил, что туристу непросто понять, какое здание можно снимать, а какое — нет (нельзя — министерства, мосты, полицейские посты, военные городки и т. д.). Если же на здании висит флаг, его съемка априори под запретом".

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Теги:
фотограф, наказание, разрешение, фотоаппарат, фотография, запрет, Шарм-эш-Шейх, Дубай, ОАЭ, Шереметьево, Египет, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Примечательные факты
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