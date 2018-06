Меган Маркл в слишком откровенном платье оскандалилась перед королевой

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Модель и актриса Меган Маркл, жена британского принца Гарри, известного в юности своими эксцентричными выходками дерзко нарушила королевский этикет во время одной из важнейших церемоний в рамках празднования дня рождения королевы Елизаветы II, пишет пресса Великобритании.

Одним из главных событий праздника является традиционный парад Trooping the Colour, который требует от гостей соблюдения четко определенных правил.

Появление Меган Маркл на параде в розовом платье с широким декольте произвело скандал среди прессы, которая не привыкла к таким откровенным нарядам. Королевский этикет прямо запрещает дамам посещать публичные мероприятия в платьях с оголенными плечами. "Супруга принца Гарри нарушила все мыслимые правила", — пишут СМИ.

​They look so lovely together ❤️ #TroopingtheColour pic.twitter.com/wPFEvdcpdo

— a u r o r a r a i n. (@_AuroraRain_) 9 июня 2018 г.

Дело осложняется тем, что Меган Маркл уже успела заслужить репутацию злостной нарушительницы. На всех официальных церемониях она держит принца Гарри за руку, что также не дозволяется правилами. Кроме того, она раздает свои автографы всем желающим — сказывается ее кинематографический опыт. Однако подпись жены принца может появиться только под официальными документами.

Парад Trooping the Colour (Церемония выноса знамени), проводится в Великобритании начиная с XVII века. Парад, который символизирует уважение к знамени, с течением веков слился с празднествами в честь дня рождения монарха, его проводят во вторую субботу июня вне зависимости от реального дня рождения коронованной особы.