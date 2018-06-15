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Рассмотрение дела журналиста Кирилла Вышинского

Омбудсмен: обвинение Вышинскому противоречит здравому смыслу

Ruptly
В мире
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала сомнительными обвинения, предъявленные руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Обвинения, предъявленные украинскими правоохранителями руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, противоречат здравому смыслу и международным нормам, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ранее российский омбудсмен рассказала РИА Новости, что планирует посетить Вышинского в херсонском СИЗО в начале следующей недели.

"Если есть возможность договориться, чтобы наши граждане отбывали наказание в России, те, которым, как мы считаем, нет необходимости оспаривать обвинение — те обвинения, которые сомнительны, а иногда и явно противоречат здравому смыслу и международным нормам, как обвинения, которые предъявлены Вышинскому, выполнявшему свой профессиональный журналистский долг, — мы, конечно, будем просить освободить его и дать возможность вернуться в семью", — сказала Москалькова журналистам во время рабочего визита в Екатеринбург.

Путин о деле Вышинского
© Sputnik .
Путин прокомментировал дело Вышинского

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

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Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Теги:
Вышинский, аппеляция, рассмотрение, дело, обвинение, РИА Новости Украина, Госдума России, Кирилл Вышинский, Татьяна Москалькова, Херсон, Киев, Москва, Россия, Украина, Преступление, закон и правосудие
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