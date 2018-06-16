Пока все спали: игра Роналдо, арест крупного чиновника и желание Паука

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Футбольный матч команд Португалии и Испании в рамках ЧМ-2018 завершился вчера со счетом 3:3, ничья. Но тем, кто пропустил эту игру, сообщаем, что Португалия избежала позора благодаря напористости Криштиану Роналду.

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Он сделал первый хет-трик нынешнего Мунидаля. Первый гол испанцам он забил с пенальти, потом — дальним ударом из-за пределов штрафной, а третий — со штрафного.

За Испанию дважды отличился Диего Коста и один раз Начо Фернандес. Последний гол в игре Роналду забил на 88-й минуте, сравняв счет.

"Скажи мне, кто для тебя Трамп"

Руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт был отправлен под арест до суда по подозрению в воспрепятствовании правосудию путем контактов с потенциальными свидетелями по делу.

© REUTERS / Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS Они сотрудничали со "свиньей": в США лидерам ЕС предсказали тюрьму и казнь

Прокуратура предъявила Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году, передает РИА Новости с ссылкой на зарубежные СМИ.

"Ого, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял (бывшего президента США) Рональда Рейгана, (бывшего сенатора) Боба Доула и многих других ведущих политических людей и избирательные штабы. Не знал, что Манафорт был главой шайки. А как насчет (экс-главы ФБР Джеймса) Коми и жуликоватой (экс-госсекретаря Хиллари) Хиллари и всех остальных? Очень несправедливо!", — написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Похоже, Трамп удивится, когда прочтет публикацию в Washington Post о том, что его подчиненные игнорируют президентские указания.

Источники издания рассказали, что помощники главы Белого дома проигнорировали указания организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

В Совете национальной безопасности США выступили против идеи о двусторонним саммите и не восприняли слова Трампа как приказ.

"Они решили: давайте подождем и посмотрим, снова ли он поднимет этот вопрос", — заявил собеседник издания.

При этом источники газеты в госдепе признают, что такая встреча могла бы помочь Москве и Вашингтону урегулировать давние разногласия по Украине, Сирии и кибербезопасности. Однако ряд собеседников говорит о преждевременности саммита, учитывая нерешенные незначительные вопросы, такие как возвращение России дипломатических дач, которые были изъяты США после скандала вокруг "вмешательства в выборы".

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Ране американские СМИ сообщали, что Белый дом проводит переговоры по поводу возможного саммита, однако подготовка находится на ранней стадии. В российском МИД отмечали, что прогресса в этом вопросе пока нет. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, сейчас российская сторона сосредоточена на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию, передает РИА Новости.

Путин, со своей стороны, выражал мнение, что встреча с Трампом пока не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

"Паук" хочет стать мэром Москвы

Лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий изъявил желание стать мэром Москвы. Он подал соответствующие документы на регистрацию Мосгоризбирком в качестве самовыдвиженца.

© Sputnik / Александр Кряжев Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий

Теперь для утверждения кандидатуры, "Пауку" нужно собрать как минимум 36 тысяч подписей. Любопытно, что ровно 20 лет назад Троицкий баллотировался в Госдуму по Люблинскому избирательному округу, он набрал больше всего голосов. Но депутатом так и не стал. Тогда была зафиксирована низкая явка избирателей.

Вторая попытка попасть во власть тоже провалилась. В 2013-м "Паук"подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, однако не был допущен до выборов, так как не набрал необходимое число подписей. Потерпел Троицкий фиаско и в борьбе за кресло градоначальника Новосибирска.