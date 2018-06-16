Беспорядки в Афинах: полиция применила слезоточивый газ против пикетчиков

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Полиция Греции применила слезоточивый газ против Группы митингующих, пытавшихся прорваться в парламент, сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает РИА Новости.

© AP Photo / Darko Vojinovic Президент Македонии сделал громкое заявление о суверенитете республики

Несколько десятков человек, протестующих на площади Синтагма против соглашения о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония, пытались подняться подняться по лестнице к зданию парламента, полиция применила газ, чтобы остановить их.

Митинг начался незадолго до голосования по вопросу о недоверии правительству Алексиса Ципраса. С инициативой вотума недоверия выступил лидер оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис. По его словам, соглашение наносит ущерб национальным интересам, и не все в правительстве поддерживают его. Министр обороны Панос Камменос и его фракция АНЭЛ говорили, что не будут голосовать за ратификацию соглашения.

По оценке журналистов, на митинг вышло всего несколько сотен человек. Люди пришли с греческими флагами и лозунгами "Македония — это Греция", "Руки прочь от нашей истории".

Македонский премьер-министр Зоран Заев во вторник сообщил гражданам, что с греческим коллегой Алексисом Ципрасом они достигли решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики. По словам Заева, после подписания и ратификации двустороннего договора, а также внесения изменений в конституцию страна будет называться Республика Северная Македония. Спор мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.