Перемирие не помогло: террористы продолжают взрывать Афганистан

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Афганистане в субботу.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани несколько дней назад объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу Ашраф Гани в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки. США приветствовали эти шаги, а также намерение сторон начать мирные переговоры. Госсекретарь США Майк Помпео даже заявил, что Вашингтон готов "помогать в этом Афганистану, в том числе с талибами".

Но на востоке провинции Нангархар, где в субботу талибы, представители афганских ВС и местные жители отмечали праздник Ураза-Байрам, прогремел взрыв, погибли 20 человек, еще 16 получили ранения.

Представитель губернатора афганской провинции Нангархар заявил, что взрыв устроил террорист-смертник.

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России, Молдове и многих других странах) взяла на себя ответственность за преступление.