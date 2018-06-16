Стало известно, когда Македонию официально переименуют

Соглашение о новом названии Македонии будет подписано в поселке Псарадес на севере Греции.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) будет подписано в поселке Псарадес в районе озер Преспа, на границе двух стран, сообщил греческий генеральный секретариат по делам печати и информации.

Церемония подписания состоится в 10.30 утра в воскресенье, 17 июня, передает РИА Новости.

Документ подпишут министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и БЮРМ Никола Димитров, в присутствии премьер-министров двух стран Алексиса Ципраса и Зорана Заева.

Соглашение будет подписано на греческой территории, затем делегации отправятся в Отешево на территорию соседней страны, где состоится обед. Журналисты, освещающие церемонию подписания в Псарадес, не смогут поехать в Отешево — здесь будут работать только фотографы и видеооператора, сообщил секретариат.

Точное место и время подписания до сих пор не раскрывались из соображений безопасности – противники соглашения заявили о намерении провести массовые акции протесты. "Комитет борьбы за греческую принадлежность Македонии" подготовил отправку нескольких десятков автобусов из разных районов Греции в Преспа утром в воскресенье. При этом организаторы полагали, что церемония пройдет в местечке Писодери, в 20 километрах от Псарадес.

В связи с подписанием соглашения в районе будут повышены меры безопасности.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 12 июня сообщил об успешном завершении переговоров с премьером Зораном Заевым. Он сказал, что новым конституционным названием бывшей югославской республики Македония будет "Республика Северная Македония". Скопье внесет изменения в конституцию.

Соглашение открывает Скопье путь к вступлению в НАТО и Евросоюз.