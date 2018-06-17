Пока все спали: раскаяние Марадоны, белый порошок для посла и беспорядки в Британии

Трамп обсудил с премьером Венгрии "необходимость крепких границ", посол США в Канаде не поверила своим глазам, а выходцы из Эритреи перепутали праздник с акцией. Читайте об этом в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Легенда мирового футбола Диего Марадона принес извинения за то, что наблюдал за матчем чемпионата мира — 2018 с сигарой в руках.

В СМИ и соцсетях появились фотографии, на которых легендарный футболист курит сигару на трибуне во время игры сборных Аргентины и Иссландии. Марадона объяснил свой поступок тем, что переживал за соотечественников. Он попросил его понять и простить.

The level of badass I aspire to be #Maradona pic.twitter.com/TSUG7kZ1s0 — Felix Failicis (@ZFernweh) 17 июня 2018 г.

"Каждый переживает разные вещи по-своему. Честно, я не знал, что никому нельзя курить на стадионах. Я прошу прощения у каждого и у организаторов", — написал он в соцсетях, сопроводив запись своей фотографией с сигарой в руке.

"Вперед, Аргентина! Давайте поддержим наших ребят сейчас сильнее, чем когда-либо!" — добавил Марадона.

Выходцам из Эритреи что-то не понравилось

В Британии праздничные мероприятия перешли в беспорядки, в результате которых пострадали 12 человек. Протесты устроили выходцы из Эритреи, они думали, что велофестиваль, прошедший в городе Аштон-андер-Лин, был в поддержку властей этого государства.

Протестующие штурмовали стадион, в результате беспорядков 11 человек, в том числе дети, получили легкие травмы, медики оказали им помощь на месте. Кроме того, 46-летняя женщина была доставлена в больницу с серьезными травмами.

Как сообщили в полиции, девять человек были задержаны.

Трамп поздравил Орбана с победой

Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону премьер-министра Венгрии Викора Орбана с формированием нового правительства страны, сообщил Белый дом.

"Оба лидера согласились в необходимости крепких национальных границ и обсудили успешный саммит президента с председателем Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Лидеры обязались сохранять крепкие отношения между Соединенными Штатами и Венгрией", — говорится в сообщении Белого дома, передает РИА Новости.

Трампа и Орбана в прошлом неоднократно сравнивали друг с другом как лидеров-популистов, которые пользуются симпатиями правых и вызывают критику левых. Программы обоих политиков делают акцент на охране границ.

Порошок для посла

Посол США в Канаде Келли Крафт получила письмо с белым порошком и угрозами, сообщает телеканал CTV.

Отмечается, что письмо на имя Крафт пришло в посольство США в четверг. Экспертиза показала, что порошок, содержавшийся в конверте, не представляет опасности. Кроме того, в письме неизвестный угрожал убить ее, если она не покинет свой пост. Послание также содержало угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.

© REUTERS / Kevin Lim/The Straits Times Дональд Трамп заявил, что не делал никаких уступок лидеру КНДР

Как отмечает телеканал, канадские правоохранители и их американские коллеги проводят расследование.

Разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились в последние недели, когда президент США включил Канаду в список стран, против которых введены пошлины на сталь и алюминий. Также застопорились переговоры США, Канады и Мексики по актуализации зоны свободной торговли НАФТА, на которой настаивает американский лидер. На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвиняя его в "несправедливых" торговых барьерах против США.