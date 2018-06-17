В доме умершего фотографа найдены неопубликованные фото The Beatles

Тайна японского фотографа Кацудзи Абэ раскрылась спустя десять лет после его смерти

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Поклонники легендарной "ливерпульской четверки" давно не получали от своих кумиров "весточек из прошлого" в виде затерявшихся видеозаписей с концертов или неизданных синглов. И вот неожиданная новость пришла из Японии.

В доме токийского фотографа Кацудзи Абэ, который умер в 2008 году, найден альбом с неопубликованными фото The Beatles, передает ro.sputnik.md с ссылкой на зарубежные СМИ. На снимках запечатлены гастроли битлов в Японии летом 1966 года: прибытие в аэропорт, выступление на концертах.

Большая часть фото — 37 штук — были сделаны во время заключительного концерта The Beatles в Токио 2 июля.

Примечательно, что до нашего времени не сохранилось ни одной видеозаписи данного концерта, только несколько снимков, которые будут дополнены найденной коллекцией.