21:43 17 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 22°C
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.75
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.64
Поиск
Енот

Енот стал сенсацией интернета, забравшись на небоскреб - видео

© Photo : Pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
43 0 0

Зверек поднимался по стене, как заправский скалолаз, а за его путешествием с замиранием сердца следили тысячи людей.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Отчаянно храбрый енот стал интернет-сенсацией после опасного восхождения по стену 20-этажного небоскреба в городе Сент-Пол, штат Миннесота.

Сенсация родилась рано утром, когда животное было впервые замечено на стене высотного дома. Словно альпинист, цепляясь за мельчайшие неровности стены, енот медленно поднимался вверх. В интернет тут же посыпались фото и видео, которые были сняты работниками офисов, расположенных в здании.

​Когда первый шок прошел, выяснилось, что енот не собирается прекращать восхождение, хотя прошло уже не менее часа, как он находился на стене. За это время животное успело подняться на большую высоту. Люди начали беспокоиться, что еноту не хватит сил добраться до цели своего путешествия, какой бы эта цель ни была.

​Беспокойство превратилось в панику, когда енот надолго застрял на небольшом выступе у самой вершины небоскреба. Казалось, что его силы исчерпаны. Однако выяснилось, что зверек просто отдыхал. Собравшись с силами, он продолжил путь и благополучно добрался до вершины.

​К тому времени история приобрела общественный резонанс. Сотрудники городских служб установили на крыше ловушки с едой — рассчитывая, что проголодавшийся зверек попадется на приманку и его можно будет безопасно снять с крыши, чтобы высадить в безопасном месте на воле. Однако неясно, удалось ли поймать енота, или же ему удалось скрыться.

А что вы думаете об этом беспримерном восхождении? Ждем ваших откликов в комментариях.

По теме

Енот Яша - звезда ветклиники: чем удивляет пушистый красавец
Самый ленивый енот на свете
Лис Мартин и самка енота Сима мирно уживаются в одном доме
Теги:
енот, США, интернет
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • По Шелковому пути

    Видео о том, как в Ташкенте встречали участников международного мотопробега "Путь кочевника", смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пионеры из Артека фотографируются возле замка Ласточкино гнездо.
Советский "Инстаграм", или Чем в Сети хвастались бы артековцы из прошлого
Прогноз суриката на матч Германия - Мексика
Сурикат предсказал, кто победит в матче Германия - Мексика - видео
Футбольные команды
Футбольные команды: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться