Енот стал сенсацией интернета, забравшись на небоскреб - видео

Зверек поднимался по стене, как заправский скалолаз, а за его путешествием с замиранием сердца следили тысячи людей.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Отчаянно храбрый енот стал интернет-сенсацией после опасного восхождения по стену 20-этажного небоскреба в городе Сент-Пол, штат Миннесота.

Сенсация родилась рано утром, когда животное было впервые замечено на стене высотного дома. Словно альпинист, цепляясь за мельчайшие неровности стены, енот медленно поднимался вверх. В интернет тут же посыпались фото и видео, которые были сняты работниками офисов, расположенных в здании.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12 июня 2018 г.

​Когда первый шок прошел, выяснилось, что енот не собирается прекращать восхождение, хотя прошло уже не менее часа, как он находился на стене. За это время животное успело подняться на большую высоту. Люди начали беспокоиться, что еноту не хватит сил добраться до цели своего путешествия, какой бы эта цель ни была.

Would you be this relaxed after climbing 21 stories up the outside of an office tower? #mprraccoon Thanks @donnelly_law for the hospitality! pic.twitter.com/SsFBZc0C0z — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 июня 2018 г.

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Anyone in St. Paul got an update on that raccoon for me?! #mprracoon pic.twitter.com/e9YrRD2anC — KASSIUS (KASH-US) (@KassiusOhno) 12 июня 2018 г.

​Беспокойство превратилось в панику, когда енот надолго застрял на небольшом выступе у самой вершины небоскреба. Казалось, что его силы исчерпаны. Однако выяснилось, что зверек просто отдыхал. Собравшись с силами, он продолжил путь и благополучно добрался до вершины.

​К тому времени история приобрела общественный резонанс. Сотрудники городских служб установили на крыше ловушки с едой — рассчитывая, что проголодавшийся зверек попадется на приманку и его можно будет безопасно снять с крыши, чтобы высадить в безопасном месте на воле. Однако неясно, удалось ли поймать енота, или же ему удалось скрыться.

А что вы думаете об этом беспримерном восхождении? Ждем ваших откликов в комментариях.