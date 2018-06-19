Журналиста Кирилла Вышинского переведут в киевское СИЗО

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского переведут в следственный изолятор в Киеве, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Информацию передало РИА Новости.

В киевском СИЗО журналиста навестит российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевское СИЗО. Такие согласия получены от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", — написала Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинская сторона сделала все возможное для "минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить".

Денисова также добавила, что у Москальковой будет возможность навестить российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.