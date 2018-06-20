Жизнь больше, чем век: стопятилетняя американка раскрыла секрет долголетия

Не кефир и не ежедневные пробежки привели одну из самых пожилых жительниц США к юбилею, перевалившему отметку в один век.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Стопятилетняя жительница Флориды Хелен Граньер рассказала журналистам, что, по ее мнению, помогло ей дожить до такого возраста. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам долгожительницы, ее девизом всегда был слоган "наслаждайся жизнью", однако она не ожидала, что доживет до 105 лет — в ее семье это редкость.

"Раньше я пила пиво и курила и так далее. Танцевала допоздна, а потом шла на работу. Мой муж все никак не отвозил меня в Лас-Вегас, потому что знал: я заядлый игрок. Я любила игровые автоматы, вот и поехала в Лас-Вегас, когда он умер", — сказала Граньер.

Однако, согласно многочисленным исследованиям, образ ее жизни в прошлом не мог привести к долголетию, а, наоборот, к проблемам со здоровьем и преждевременной смерти.

Хелен Граньер исполнилось 105 в прошлую пятницу. Свой день рождения она отметила в кругу близких друзей.

Ранее сообщалось о 104-летней американке, которая была уверена, что секрет ее долголетия заключался в ежедневном употреблении колы.