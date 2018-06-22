Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ-2018

Выходка хулигана из Аргентины вызвала гневную реакцию и у него на родине.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Посольство России в Буэнос-Айресе потребовало публичных извинений от болельщика-аргентинца, который обманом заставил молодую россиянку произнести непристойности на испанском языке, снял это на видео и выложил в социальную сеть, сообщает RT.

Поведение хулигана, которого зовут Фернандо Пенови, вызвало шквал возмущения у него на родине.

"Пусть этот сексист заставит свою дочь говорить такие же слова", "Было бы неплохо, если бы он провел несколько дней в тюрьме в Сибири. Уверен, узнал бы пару новых слов на русском языке", — пишут аргентинцы.

Этот инцидент не остался и без внимания властей. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич назвала поступок аргентинца "сексистским и неуважительным".

Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 21 июня 2018 г.

​А глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах южноамериканской страны Гильермо Мадеро назвал фаната "непорядочным и бессовестным человеком" и сообщил, что Фернандо Пенови был закрыт доступ на все стадионы ЧМ-2018, он был лишен Fan ID. По словам правоохранителей, Буэнос- Айрес получил соответствующее подтверждение из российского Центра международного полицейского сотрудничества.

Фернандо Пенови немолод — ему 47 лет, у него открыт аккаунт в Twitter и есть своя страница в Facebook. Судя по всему, мужчина не ожидал, что его выходка встретит такой отпор со стороны общественности и не рад своей внезапной известности. Испугавшись скандала, болельщик поспешно покинул Россию, но в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе его уже ожидали журналисты.

Пенови пришлось просить прощения у всех женщин в присутствии прессы за свою сексистскую и оскорбительную шутку. Однако аргентинка, которая присутствовала при интервью, отказалась его простить. "Если вы сделали это в России, то будете делать это и здесь, в Аргентине", — сказала она.

Una mujer increpó a Néstor Penovi en Ezeiza: "La Policía debería llevarte preso" https://t.co/DyoTICeTrf | Por Fernando Soriano pic.twitter.com/ineaHAMnll — infobae (@infobae) 22 июня 2018 г.

​Болельщик попытался извиниться еще раз: "Я говорю это для женщин, прежде всего, но и для всех вас, для прессы, для аргентинцев, для русских — я извиняюсь, я ошибся", — повторил он. "Это самое малое, что ты можешь сделать, — ответила ему женщина. — Аргентинская полиция должна была тебя арестовать".

Затем Пенови извинился и в социальных сетях, однако довольно своеобразно. Своей вины в оскорбительной выходке он не видит и настаивает, что это была всего лишь "неудачная шутка" и "ошибка". Мужчина утверждает, что россиянка "по взаимному согласию" произнесла на камеру непристойности слова, но при этом умалчивает, что девушка не знала испанского языка.

No fue más que una broma de mal gusto (y reconozco mi error)

Fue consensuada con la chica.

No tuve la intención de ofender a nadie. Ofrezco mis más sinceras disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. — Néstor Fernando Penovi 💚 (@NestorPenovi) 22 июня 2018 г.

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Ситуация совершенно понятна — эгоистичный негодяй грязно посмеялся над юной девушкой, которая проявила дружелюбие по отношению к гостю России на Чемпионате мира, чем взбесил в первую очередь своих же соотечественников. В Аргентине посчитали, что он не только проявил себя как "сексист" и "мачист", показав свое презрение к женщинам, но выставил в дурном свете и всех порядочных аргентинских болельщиков, которые находятся в России.

Возможно, именно с этого хулигана взяли пример бразильцы, которые "отмочили" похожую выходку — пользуясь незнанием языка, предложили российским девушкам спеть вместе с ними похабную песню на португальском, а затем выложили видео в интернет. Но шутникам эта история вышла боком.

Retweeted Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes):



Coxinhas brasileiros assediando garota russa, aproveitam o desconhecimento dela da língua portuguesa para abusar da cordialidade.

Isso tem que ser denunciado. pic.twitter.com/7eVE3g32l0 — eduardo (@eduardonino) 18 июня 2018 г.

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Прокуратура столичного федерального округа Бразилии открыла в отношении бразильских болельщиков уголовное дело за непотребное поведение. В заявлении прокуратуры говорится, что поведение болельщиков является оскорбительным и носит женоненавистнический характер.

Одного из болельщиков, "засветившихся" на видео, сотрудника авиакомпании LATAM Airlines Brasil Фелипе Уилсона, уволили с работы. В отношении другого, лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша начали дисциплинарную проверку. Третьим оказался адвокат Диего Жатобу, в прошлом глава департамента туризма в одном из бразильских городов. Ранее он был осужден за растрату государственных средств и неуплату алиментов своей жене, — тот еще фрукт.

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Все что остается сказать — это пожелать девушкам не быть наивными, проявлять ум и не повторять слов на языке, который они не понимают, чтобы не становиться героинями вот таких скандалов. А тем, кто хотел бы повторить грязную шутку, надеемся, хватит ума, чтобы усвоить урок.