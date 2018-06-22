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Болельщица сборной Аргентины перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии

Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ-2018

© Sputnik / Vitaliy Belousov
В мире
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Выходка хулигана из Аргентины вызвала гневную реакцию и у него на родине.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Посольство России в Буэнос-Айресе потребовало публичных извинений от болельщика-аргентинца, который обманом заставил молодую россиянку произнести непристойности на испанском языке, снял это на видео и выложил в социальную сеть, сообщает RT.

Поведение хулигана, которого зовут Фернандо Пенови, вызвало шквал возмущения у него на родине.

"Пусть этот сексист заставит свою дочь говорить такие же слова", "Было бы неплохо, если бы он провел несколько дней в тюрьме в Сибири. Уверен, узнал бы пару новых слов на русском языке", — пишут аргентинцы.

Этот инцидент не остался и без внимания властей. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич назвала поступок аргентинца "сексистским и неуважительным".

​А глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах южноамериканской страны Гильермо Мадеро назвал фаната "непорядочным и бессовестным человеком" и сообщил, что Фернандо Пенови был закрыт доступ на все стадионы ЧМ-2018, он был лишен Fan ID. По словам правоохранителей, Буэнос- Айрес получил соответствующее подтверждение из российского Центра международного полицейского сотрудничества.

Фернандо Пенови немолод — ему 47 лет, у него открыт аккаунт в Twitter и есть своя страница в Facebook. Судя по всему, мужчина не ожидал, что его выходка встретит такой отпор со стороны общественности и не рад своей внезапной известности. Испугавшись скандала, болельщик поспешно покинул Россию, но в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе его уже ожидали журналисты.

Пенови пришлось просить прощения у всех женщин в присутствии прессы за свою сексистскую и оскорбительную шутку. Однако аргентинка, которая присутствовала при интервью, отказалась его простить. "Если вы сделали это в России, то будете делать это и здесь, в Аргентине", — сказала она.

​Болельщик попытался извиниться еще раз: "Я говорю это для женщин, прежде всего, но и для всех вас, для прессы, для аргентинцев, для русских — я извиняюсь, я ошибся", — повторил он. "Это самое малое, что ты можешь сделать, — ответила ему женщина. — Аргентинская полиция должна была тебя арестовать".

Затем Пенови извинился и в социальных сетях, однако довольно своеобразно. Своей вины в оскорбительной выходке он не видит и настаивает, что это была всего лишь "неудачная шутка" и "ошибка". Мужчина утверждает, что россиянка "по взаимному согласию" произнесла на камеру непристойности слова, но при этом умалчивает, что девушка не знала испанского языка.

Ситуация совершенно понятна — эгоистичный негодяй грязно посмеялся над юной девушкой, которая проявила дружелюбие по отношению к гостю России на Чемпионате мира, чем взбесил в первую очередь своих же соотечественников. В Аргентине посчитали, что он не только проявил себя как "сексист" и "мачист", показав свое презрение к женщинам, но выставил в дурном свете и всех порядочных аргентинских болельщиков, которые находятся в России.

Возможно, именно с этого хулигана взяли пример бразильцы, которые "отмочили" похожую выходку — пользуясь незнанием языка, предложили российским девушкам спеть вместе с ними похабную песню на португальском, а затем выложили видео в интернет. Но шутникам эта история вышла боком. 

Прокуратура столичного федерального округа Бразилии открыла в отношении бразильских болельщиков уголовное дело за непотребное поведение. В заявлении прокуратуры говорится, что поведение болельщиков является оскорбительным и носит женоненавистнический характер. 

Одного из болельщиков, "засветившихся" на видео, сотрудника авиакомпании LATAM Airlines Brasil Фелипе Уилсона, уволили с работы. В отношении другого, лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша начали дисциплинарную проверку. Третьим оказался адвокат Диего Жатобу, в прошлом глава департамента туризма в одном из бразильских городов. Ранее он был осужден за растрату государственных средств и неуплату алиментов своей жене, — тот еще фрукт.

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Все что остается сказать — это пожелать девушкам не быть наивными, проявлять ум и не повторять слов на языке, который они не понимают, чтобы не становиться героинями вот таких скандалов. А тем, кто хотел бы повторить грязную шутку, надеемся, хватит ума, чтобы усвоить урок.

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Теги:
ЧМ-2018, девушки, болельщики, Примечательные факты
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