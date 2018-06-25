Что творится с погодой — потоп в Италии, град во Франции, снег в Словении

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. В ряде городов Франции и Италия проливные дожди не прекращаются уже несколько недель. Хотя в целом пик наводнений последних недель пройдет, но то один, то другой город в Европе заливает водой после того как за день выпадают месячные нормы осадков.

Бурные реки, которые мчатся по улицам, стали популярным жанром фото и видео в социальных сетях. Пользователи интернета делятся своими эмоциями, потрясенно описывая буйство стихии, неподвластную человеку.

Не только аномальное количество дождей, но и буря с градом стали обычным явлением в Европе этим летом.

А в горах Словении, где даже в конце июня температура редко поднимается вышел 3-4 градусов Цельсия, выпал снег.

Метеорологи сообщают, что погода в Европе на этой неделе начинает улучшаться, особенно в Великобритании, Франции, Бельгии и в центральных районах Европы, где начиная со вторника будет тепло и сухо. Вместе с тем есть вероятность грозовых дневных ливней в Испании и Португалии и, возможно, в южных районах Италии и в сторону Греции и Турции, но даже они будут локальными.