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Diane von Furstenberg, Barry Diller

У легенды мирового дизайна одежды - кишиневские корни

© Photo: facebook / DVF - Diane von Furstenberg
В мире
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Она одевает в кокетливые и сексуальные платья голливудских звезд, жен мировых политиков и топ-моделей престижных подиумов.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Как известно, знаменитости любят красивые вещи. В гардеробе таких звезд как Мадонна, Демии Мур, Джессика Альба и многих других голливудских модниц, можно найти платья из коллекции дизайнера одежды Дианы фон Фюрстенберг. Это имя — широко известно в мире моды: в середине 70-х Диана создала любимое звездами кино и телевидения — удобное, практичное и кокетливое платье-халат (wrap dress), или, как еще называют эту вещь, "платье с запАхом".

Американская Коко Шанель

Задумка Фюрстенберг настолько сильно полюбилась женщинами (причем, не только "с обложек журналов красоты"), что вот уже более 40 лет остается соблазнительным шиком.

Диану фон Фюрстенберг еще называют "американской Коко Шанель". Она постоянно что-то придумывает и чем-то удивляет. Благодаря одежде, которая выходит под ее брендом, бывшая первая леди Америки — Мишель Обама — стала иконой стиля.

В одном из интервью именитая "дизайнерша" призналась, что хотела бы видеть среди своих клиенток и Меланью Трамп — спутницу нынешнего президента США. Впрочем, кто способен остановить женщину, если она захочет красивую вещь?

© AP Photo / Bebeto Matthews
Показ коллекции от Diane von Furstenberg на Неделе Моды в Нью-Йорке

Так что не исключено: новая первая леди Америки скоро покажет себя в эксклюзивной одежде от Дианы фон Фюрстенберг. Если это будет не платье, то точно обувь или какой-нибудь элегантный аксессуар, который выпускается под брендом DVF (Diane von Furstenberg).

В начале была любовь

В любом случае, каждая вещь, изготовленная Фюрстенберг, сделана с любовью. А к любви известный дизайнер относится с особым трепетом. Оказывается, и русский язык у нее ассоциируется с любовью.

Ее отец, Леон (Липа) Халфин, был родом из Кишинева и его молодые годы прошли в Бессарабии, которая на тот момент находилась под румынской оккупацией.
Но, как рассказала в одном из своих интервью будущая знаменитость, Леон навсегда остался верен русскому языку и русской культуре.

"Мой отец разговаривал со мной по-русски, когда я была маленькая. Он меня очень любил, и с тех пор русский язык у меня ассоциируется с любовью", — призналась Диана.

Леон Халфин перебрался в Швейцарию в конце 20-х годов прошлого века. В этой стране он пережил Вторую мировую, а после оказался в Бельгии. Здесь в середине 40-х он встретил свою будущую супругу Лилиану Нахмияс.

Леон Халфин/ Leon Halfin, основатель компании Halfin, отец Дианы фон Фюрстенберг
© официальный сайт Halfin
Леон Халфин/ Leon Halfin, основатель компании Halfin, отец Дианы фон Фюрстенберг

Девушка происходила из сефардской семьи из Салоник (Греция). В 1943 году вместе с родителями ее депортировали в концентрационный лагерь Освенцим. Когда их освободили, Лилиана весила около 30 кг, несмотря на пессимистичный прогноз врачей, она выжила.

Леон и Лилиана поженились в 1946-м. В этом же году на свет появилась Диана. В Брюсселе у Леона Халфина был свой магазин по торговле электротоварами, который вскоре "переродился" в крупнейшую в Бельгии фирму по продаже радиоламп и электроники. В наши дни это уже корпорация Halfin, руководит ею брат Дианы — Филипп Халфин.

Леон и Лилиана расстались, когда Диане было 13 лет. Девушка обучалась в интернатах в Испании, Великобритании и Швейцарии, а затем поселилась с матерью в Женеве.

Настоящая принцесса

В 1967 году, поступив на экономический факультет Женевского университета, Диана познакомилась со своим будущим мужем — Эгоном фон Фюрстенбергом. А в 1969 году она становится принцессой в прямом смысле этого слова. Ее избранник оказался наследным принцем.

Пара перебирается в Нью-Йорк. Прожив с Эгоном всего несколько лет и родив ему двоих детей, Диана разорвала с ним отношения. Как она потом призналась: ей не нравилось быть никому неизвестной женой при харизматичном и богатом муже. Диана решила заняться собственной карьерой. Работала швеей, дизайнером.

Однажды она увидела по телевизору Джулию Никсон Эйзенхауэр, одетую в топ со специфическим декольте и простую юбку.

Тут же внутренний голос ей подсказал: а что, если совместить топ и юбку. Так и родились ее знаменитые платья. Первую волну успеха Фюрстенберг принесло фото, где она сидит на белом кубе, на одной стороне которого ее рукой написано: "Почувствуй себя женщиной, носи платье!" Как говорит сама Диана, ее творение было максимально простым, но при этом универсальным, за что и полюбилось женщинам.

"Это платье изменило жизнь женщин, потому что подходило всем: молодым и пожилым, пышным и худым, бедным и богатым", — утверждает Фюрстенберг.

Не желая ассоциироваться у всех с одним-единственным платьем, Диана открыла магазин косметики на Мэдисон-авеню и создала свой первый аромат Tatiana, названный в честь дочери. Спустя несколько лет компания DVF стала зарабатывать по 150 миллионов долларов в год, а Диану называли "самой продаваемой в мире женщиной со времен Коко Шанель".

Потом были годы забвения, возвращение в Европу, новое увлечение — литература. Но дизайнерская искра взяла вверх: Фюрстенберг снова перебралась в США и снова заявила о себе в мире моды.

В 2001 году она стала женой американского миллиардера Барри Диллера, с которым впервые познакомилась за 30 лет до брака.

В 2006 году Фюрстенберг стала президентом Американского совета дизайнеров моды, а в 2008-м на Седьмой авеню, где расположена знаменитая Модная аллея славы, появилась ее звезда. Диана фон Фюрстенберг держится с королевским достоинством и продолжает творить.

"Я всегда такая была. Ты просто делаешь то, что должен, и все. Я всю жизнь работала. Даже когда мы каждый вечер ходили танцевать, утром я вставала и шла на работу. Надо просто знать, когда остановиться", — утверждает икона мирового дизайна.

Подготовлено по материалам из открытых источников.

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вещи одежда, икона стиля, мода, стиль, Примечательные факты
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