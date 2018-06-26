Пока все спали: столкновение самолетов, убытки от санкций и новая "перестройка" в США

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Глава Госдепартамента США Майк Помпео считает, что Вашингтон должен перестроить свои отношения с Москвой. В интервью изданию Wall Street Journal Госсекретарь заметил, что США должны проявить гибкость в отношениях с Россией.

"Существует много вещей, в которых мы не согласны. У нас невероятно разные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения. Задача госсекретаря — определить те области, в которых мы можем работать вместе, в то же время, защищая Америку от худших действий", — заявил Помпео в интервью изданию.

Помпео также отметил, что "в течение более десяти лет внешняя политика США была сосредоточена на борьбе с терроризмом и, тем более, на борьбе за власть". В связи с этим он призывает уделить большее внимание возникающим конфликтам Штатов с Россией и Китаем.

Дорогие санкции

В Германии подсчитали во сколько ей обходятся антироссийские санкции. Ежемесячно страна теряет порядка 600 миллионов евро. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью газете "Известия". Нетрудный математический расчет показывает, что в год Германия лишается семи миллиардов двухсот миллионов евро.

Фронмайер подчеркнул, что на Берлин приходится 40 процентов всего ущерба странам Евросоюза от ограничительных мер в адрес Москвы.

ЕС союз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликте. Позже санкции расширили. В июне Совет ЕС продлил действие ограничительных мер до 23 июня 2019 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Не разминулись

Столкновение двух самолетов произошло в южнокорейском аэропорту Кимпхо, передает РИА Новости с ссылкой на агентство Ренхап..

Инцидент произошел во время ливневого дождя. Воздушное судно авиакомпании Air Korean хвостовой частью задело крыло лайнера Asiana Airlines, что вызвало повреждения самолетов. Некоторые рейсы в аэропорту задержаны.

Во время происшествия на борту самолетов пассажиров не было.

Варшава отказывается о "Благодарности"

Власти Варшавы хотят демонтировать памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке польской столицы, сообщает РИА Новости.

"Судьба памятника Благодарности солдатам Советской армии, в настоящее время стоящего на аллее возле площади Вашингтона, зависит от позиции музея истории Польши. После получения положительного решения о сохранении памятника, начнется его демонтаж. Музей примет памятник в депозит. Любые ремонтные работы постоянно согласовываются с реставратором памятников Мазовецкого воеводства", — поясняет городская администрация.

Мемориал в последние годы был несколько раз осквернен. В последний раз — в апреле текущего года.