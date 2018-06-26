Пентагон и Белый дом не слышат друг друга

По словам чиновников Белого дома, министр обороны США Джеймс Мэттис тормозит политические решения Дональда Трампа, а тому не нравится, что министр "смотрит на него сверху вниз".

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputniк. Телеканал NBC со ссылкой на чиновников Белого дома сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис не был уведомлен о том, что президент Трамп принял решение о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он также не был проинформирован о том, что президент поручил Пентагону начать создание военно-космических сил США.

Кроме того, Мэттис был не в курсе заявления Трампа о приостановлении совместных военных учений США с Южной Кореей и узнал об этом только после того, как президент объявил о своем решении в ходе пресс-конференции по итогам саммита США и КНДР.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

По словам чиновников, Трамп устал от того, что Мэттис "игнорирует и тормозит его политические решения". Президенту также не нравится, что министр обороны "смотрит на него сверху вниз".

Другой представитель Белого дома отметил, что раньше Трамп и Мэттис часто обсуждали различные вопросы по телефону, однако сейчас ситуация изменилась.