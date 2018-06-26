Названы 11 стран, куда не стоит ехать в отпуск летом 2018 года

Сервис Skyscanner изучил все популярные туристические направления и отобрал наихудшие из них.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Аналитики популярного в мире сервиса Skyscanner изучили базу данных сайтов по поиску авиабилетов, отелей и прокатных автомобилей, определили самые популярные направления для летнего отпуска и вычислили худшие из них.

© Sputnik / Борис Бабанов Бюджетный отпуск: как экономить на отелях и жить с комфортом

В список стран, где вас могут ждать неприятности по объективным причинам, попали 11 государств. Эксперты отобрали их по ключевым моментам, которые влияют на качество отдыха — экстремальные температуры, в том числе воды, сезоны дождей, пиковая загруженность тех или иных курортов.

Например, Объединенные Арабские Эмираты летом — это сущий ад из-за жары (воздух может прогреваться до плюс 48-49 градусов Цельсия), а также Иордания и Египет. В Индии в середине-конце лета начинается сезон дождей, дороги размывает. Проливные дожди идут и на главных курортах в Таиланде — заливает Пхукет, провинцию Краби и остров Чанг. На Филиппинах то же самое, плюс частые ураганы, за сезон бывает до десятка штормов.

Куда отправиться на отдых летом: обзоры туристических мест в разных странах>>>

В Турции в начале лета царит туристический ажиотаж — речь идет о внутреннем туризме, потому что заканчивается Рамадан и турки бросаются за летними удовольствиями. В 2018 году Рамадан длится до 14 июня и сейчас туристическая инфраструктура в этой стране на самых популярных маршрутах переживает пиковые нагрузки.

Для испанцев самое популярное время отпусков — это вторая половина лета, и весь август в этой стране — не протолкнуться, а цены взлетают до небес.

Полный список неудачных направлений для летних отпусков по версии Skyscanner

ОАЭ, Иордания (июль и август). Средние температуры воздуха — до +48-49 градусов Цельсия.

Индия (июль и август). Сезон дождей в центральных провинциях, размытые дороги,транспортные проблемы.

Куба (конец августа). Высока вероятность тайфунов, частые штормы.

Испания (конец июля – начало августа). Испанцы повально уходят в отпуск, перегруженные курорты, высокие цены.

Таиланд (июль и август). Скорее всего, вы попадете под проливные ливни и весь отпуск просидите в отеле.

Египет (июнь — август). Экстремальная жара.

Филиппины (июнь — август). Сезон дождей, опасность тайфунов.

Сейшельские острова (июнь — август). Частые штормы, сильный ветер.

Турция (начало лета). Перегрузка курортов из-за пика внутреннего туризма после окончания Рамадана.

Италия (середина августа). Вся Италия 15 августа отмечает Феррагосто — Успение Богородицы или Вознесение. На несколько дней страна словно вымирает, закрыты магазины и развлекательные комплексы, итальянцы повально берут летние отпуска.